鼎基財報／2025年每股賺5.64元 擬配發每股4.5元現金股利

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜領導廠鼎基（6585）10日公布2025年財報，全年獲利4.06億元，年減45%，每股純益5.64元。董事會擬配發現金股利4.5元，創歷史次高，配發率約八成；以收盤價80.4元估算，現金殖利率5.6% 。

鼎基表示，2025年第4季受惠三大核心領域客戶年底恢復拉貨動能、內部成本控制得宜，毛利率、營益率、淨利率較前一季度成長、達三率三升，單季營收7.31億元、毛利率34.7%、營益率20.3%、淨利率18.1%、稅後純益1.32億元 ，每股純益1.83元。惟全年因國際關稅影響、客戶下單轉為保守，2025年全年稅後純益4.06億元，年減45%，每股純益5.64元。

鼎基並指出，該公司海外銷售據點以美國及亞洲市場為主，面對近期中東地區戰事升溫所帶來的國際情勢不確定性，公司持續密切關注全球局勢發展並強化供應鏈管理，確保原料供應穩定與生產線順暢。

依目前客戶訂單與市場需求觀察，公司對今年營運展望仍保持審慎樂觀態度，並以優於去年表現為目標。

另外，鼎基也發布2月合併營收，因適逢農曆春節假期，工作天數大減，單月營收降至1. 85億元，月減34%、年減22%；累計前兩月合併營收4.67億元，年減16%。

依產品別來看，汽車領域延續上月拉貨力道，單月業績維持上月水準、醫療領域有小部分訂單受貨運影響，延遲出貨、電子領域則進入產業淡季，業績較上月減少、工業應用產品本季有少量鋪貨。

