聯強財報／2025年每股賺5.08元 擬配現金股利4.2元、殖利率6.1%

聯強（2347）10日公布2025年財報，全年合併營收達4,112億元，為歷史第三高水準；稅後淨利85億元，每股盈餘5.08元。董事會同時決議配發股利4.2元，若以10日收盤價69元估算，殖利率達6.1%。

聯強表示，2025年營運呈現「先蹲後跳」的強韌走勢。上半年受對等關稅、台幣升值等外部干擾，加上前一年度高基期影響，以及公司採取審慎財務策略，一次性大幅提列高風險應收帳款備抵，使得獲利表現暫時承壓。然而，隨著外部干擾因素淡化，加上AI應用落地、記憶體市場復甦及PC換機潮湧現，下半年營運動能爆發，尤其第4季更強勢攻頂，營收、毛利額與營業利益同步創下單季歷史新高。

整體獲利方面，2025年全年毛利額175億元，營業淨利86億元。在合資事業收益部份，來自泰國、越南、印度、中東與非洲等海外合資事業表現出色，合資收益年增28%。全年稅前淨利118億元，稅後淨利85億元，每股盈餘5.08元。董事會決議配發股利4.2元。

單看第4季表現，聯強營運動能顯著回升，合併營收達1,262億元，年增11%，創下單季歷史新高。毛利額達54億元，同步刷新紀錄。尤為關鍵的是，受惠於長期推動的數位轉型與營運效率優化，聯強第4季營業費用率降至1.72%，創下單季歷史最低水準，帶動營業利益達32億元，改寫單季新高紀錄。第4季稅後淨利28億元，每股盈餘1.66元。

展望2026年，聯強開年展現旺盛成長態勢，累計前兩個月營收703億元，年增23%，創歷年同期新高，旗下四大業務皆呈現同步成長。

聯強指出，從2025年第4季以來的營運表現，充分展現公司在AI應用擴展與高價值業務布局上的策略效益。未來將持續深化區域經營，進一步提升商用加值業務的比重，聚焦高附加價值領域，以穩健強化營運韌性並提升長期獲利能力。