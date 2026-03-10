快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聯發科2月營收下探至兩年來低點 3月回升

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
聯發科執行長蔡力行 。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 葉信菉
聯發科執行長蔡力行 。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 葉信菉

IC設計大廠聯發科 (2454) 今 (10) 日公布2月合併營收389.54億元，月減17.08%，年減15.63%，雖因春節工作天數減少，卻呈現雙減，降至兩年半來低點；累計前二月營收 859.31 億元，年減 11.7%；稍早公司在法說會揭露，3月營收將可回升。

聯發科提出本季展望，以美元兌新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第1季營收約新台幣 1,412-1,502 億元，季減 0-6%，年減 2-8%，若以財測低標回推，3月營收可望大幅回升至550億元以上。

聯發科雖因手機需求降溫拖累營運，但因技術多元布局，其他新技術領域也頻傳捷報，公司預估今年ASIC 的營收貢獻約10 億美元，明年將達到數十億美元，營收占比將拉升到二成，未來三年內成為第二大營收來源。

另外，為因應未來 AI 資料中心銅退光進的趨勢，公司也斥資約 9,000 萬美元，取得美國共封裝光學 (CPO) 新創 Ayar Labs 特別股 1,722,759 股，可望藉由策略型持股，強化集團在光學傳輸領域的布局。

聯發科日前宣布與SpaceX旗下Starlink合作，雙方攜手展示以衛星通訊技術支援行動裝置接收緊急通報服務的最新成果，實現衛星直連手機，大搶低軌衛星通訊商機。

低軌衛星 行動裝置 衛星通訊

延伸閱讀

和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

維田營收／2月年減18.72％ 春節長假影響訂單遞延

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

家登2月營收寫歷年同期新高 前二月營收年增逾四成

相關新聞

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

電信前兩月獲利王出爐 中華電信、台灣大打成平手

電信每股獲利王近年競爭激烈，繼1月台灣大（3045）拿下每股獲利王後，2月由中華電信（2412）以每股0.45元勝出，拿下單月獲利王。累計前兩月，中華電信及台灣大每股純益都是0.88元，電信累計每股獲利王之爭，目前暫時「打成平手」，後續雙方持續強化營收及獲利表現，電信年度獲利王寶座之爭持續火熱上演。

致新擬配發去年度每股現金股利16元 殖利率約6.89%

電源管理IC廠致新（8081）於10日宣布，擬配發去年度每股現金股利16元，盈餘配發率為90％，以該公司10日收盤價232元來計算，殖利率約6.89％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。