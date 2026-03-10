聯發科2月營收下探至兩年來低點 3月回升

IC設計大廠聯發科 (2454) 今 (10) 日公布2月合併營收389.54億元，月減17.08%，年減15.63%，雖因春節工作天數減少，卻呈現雙減，降至兩年半來低點；累計前二月營收 859.31 億元，年減 11.7%；稍早公司在法說會揭露，3月營收將可回升。

聯發科提出本季展望，以美元兌新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第1季營收約新台幣 1,412-1,502 億元，季減 0-6%，年減 2-8%，若以財測低標回推，3月營收可望大幅回升至550億元以上。

聯發科雖因手機需求降溫拖累營運，但因技術多元布局，其他新技術領域也頻傳捷報，公司預估今年ASIC 的營收貢獻約10 億美元，明年將達到數十億美元，營收占比將拉升到二成，未來三年內成為第二大營收來源。

另外，為因應未來 AI 資料中心銅退光進的趨勢，公司也斥資約 9,000 萬美元，取得美國共封裝光學 (CPO) 新創 Ayar Labs 特別股 1,722,759 股，可望藉由策略型持股，強化集團在光學傳輸領域的布局。

聯發科日前宣布與SpaceX旗下Starlink合作，雙方攜手展示以衛星通訊技術支援行動裝置接收緊急通報服務的最新成果，實現衛星直連手機，大搶低軌衛星通訊商機。