宏達電財報／加速AI智慧眼鏡穿戴布局 2025全年每股純益7.21元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電10日公布2025年第4季與年度合併財務報告。路透社
宏達電10日公布2025年第4季與年度合併財務報告。路透社

宏達電（2498）10日公布2025年第4季與年度合併財務報告；去年第4季營業毛利率為34.4%，歸屬於母公司業主淨損為5.6億元，每股虧損為0.67元；去年全年營業毛利率為35.9%，歸屬於母公司業主淨利為60.3億元，每股純益7.21元。

宏達電去年第4季營收7.8億元，營業毛利率34.4%；營業淨損為6.2億元，營業利益率為-79.1%；歸屬於母公司業主淨損為5.6億元，每股虧損為0.67元。

合計去年全年財務概況，去年全年營收29億元，營業毛利率為35.9%；營業淨損為34.5億元，營業利益率為-119.0%；歸屬於母公司業主淨利為60.3億元，每股純益7.21元。

宏達電表示， 持續加速AI智慧眼鏡穿戴布局，旗下VIVE Eagle於12月正式拓展香港，攜手電信商1O1O、csl、SmarTone及眼鏡通路溥儀眼鏡，融合科技、時尚與生活美學。同時，全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大（3045）、小林眼鏡，延續先前與2020EYEhaus及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已逾 300 家。

G REIGNS 攜手日本富士軟體推動日本遠洋漁業5G數位轉型。5G專網串聯低軌道衛星網路，實現海上高速穩定連線，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。

VIVE Arts 推動文化與科技融合，打造國際級沉浸式文化體驗。運用XR 大場域技術重現4,500年前金字塔，於全球各主要城市展出《消失的法老 Horizon of Khufu》，並與台南奇美博物館及時藝多媒體合作首度登台，於台北、台南同步展出。

相關新聞

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

電信前兩月獲利王出爐 中華電信、台灣大打成平手

電信每股獲利王近年競爭激烈，繼1月台灣大（3045）拿下每股獲利王後，2月由中華電信（2412）以每股0.45元勝出，拿下單月獲利王。累計前兩月，中華電信及台灣大每股純益都是0.88元，電信累計每股獲利王之爭，目前暫時「打成平手」，後續雙方持續強化營收及獲利表現，電信年度獲利王寶座之爭持續火熱上演。

致新擬配發去年度每股現金股利16元 殖利率約6.89%

電源管理IC廠致新（8081）於10日宣布，擬配發去年度每股現金股利16元，盈餘配發率為90％，以該公司10日收盤價232元來計算，殖利率約6.89％。

