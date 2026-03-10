宏達電財報／加速AI智慧眼鏡穿戴布局 2025全年每股純益7.21元
宏達電（2498）10日公布2025年第4季與年度合併財務報告；去年第4季營業毛利率為34.4%，歸屬於母公司業主淨損為5.6億元，每股虧損為0.67元；去年全年營業毛利率為35.9%，歸屬於母公司業主淨利為60.3億元，每股純益7.21元。
宏達電去年第4季營收7.8億元，營業毛利率34.4%；營業淨損為6.2億元，營業利益率為-79.1%；歸屬於母公司業主淨損為5.6億元，每股虧損為0.67元。
合計去年全年財務概況，去年全年營收29億元，營業毛利率為35.9%；營業淨損為34.5億元，營業利益率為-119.0%；歸屬於母公司業主淨利為60.3億元，每股純益7.21元。
宏達電表示， 持續加速AI智慧眼鏡穿戴布局，旗下VIVE Eagle於12月正式拓展香港，攜手電信商1O1O、csl、SmarTone及眼鏡通路溥儀眼鏡，融合科技、時尚與生活美學。同時，全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大（3045）、小林眼鏡，延續先前與2020EYEhaus及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已逾 300 家。
G REIGNS 攜手日本富士軟體推動日本遠洋漁業5G數位轉型。5G專網串聯低軌道衛星網路，實現海上高速穩定連線，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。
VIVE Arts 推動文化與科技融合，打造國際級沉浸式文化體驗。運用XR 大場域技術重現4,500年前金字塔，於全球各主要城市展出《消失的法老 Horizon of Khufu》，並與台南奇美博物館及時藝多媒體合作首度登台，於台北、台南同步展出。
