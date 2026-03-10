快訊

LINEPAY財報／2025年每股賺7.46元 配發現金+股票共2元股利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINEPay 2025年全年營收78.72億元，年增25%創新高；全年稅後淨利5.07億元，年減21.6%，每股純益7.46元。圖／LINEPay提供 吳康瑋
LINEPay 2025年全年營收78.72億元，年增25%創新高；全年稅後淨利5.07億元，年減21.6%，每股純益7.46元。圖／LINEPay提供 吳康瑋

LINEPAY（7722）於10日召開董事會，通過2025年度財務報告。2025年全年營收78.72億元，年增25%創新高；全年稅後淨利5.07億元，年減21.6%，每股純益7.46元。

LINE Pay表示，2025年積極擴大投資與策略布局，持續加大在創新服務研發、電子支付服務開發、IDC建置與營運及國內外市場推廣等關鍵領域之投入，費用率相對提升，階段性影響獲利表現。隨著相關投資逐步轉化為營運動能，為未來成長奠定基礎。

2025年第4季單季營收達21.79億元，季增8%，年增23%，創單季新高；推估第4季營業利益約9,100萬元，季減47%，年減42%；推估歸屬母公司淨利9,600萬元，季減47%，年減43%；每股純益約1.4元。

LINE Pay在2024年每股賺10.67元，2025年降為7.46元，第4季單季獲利銳減。LINE Pay指出，因子公司電子支付上線初期仍處推廣階段，加上用戶數快速成長致帶動一次性獲客成本暫時性增加，包括用戶與商店註冊所產生之相關驗證費用，影響單季獲利。

2026年2月營收6.77億元，年增15.84%；累計前兩月13.96億元，年增15.64%，其中手續費收入累積年增率21.6%，延續穩健成長態勢。隨各項投資布局逐步轉化為營運貢獻，預期2026年整體營運效能將穩步提升。

LINE Pay董事會決議配發股利2元，包含現金股利1.5元及股票股利0.5元。LINE Pay董事長丁雄注表示，儘管年度獲利受階段性投資布局影響，仍看好公司長期成長性，維持穩定現金配息並增發股票股利，旨在與股東分享營運成果、優化市場流動性，並展現經營層對長期獲利動能的正面展望，將提報5月26日股東會表決。

連加電子支付總經理張修齊表示，電子支付服務於2025年12月正式推出，目前仍處快速擴張初期階段，隨用戶規模與交易頻率提升、商戶轉換加速、銀行合作深化，交易量與營運效率可望同步成長，規模經濟效益將於2026年逐步顯現。

