群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

今日成交量前十名分別為群創、旺宏、凱基台灣TOP50（0050）、中石化（1314）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、華邦電、元大台灣50反1（00632R）。

群創近日不受股市大跌影響，股價仍往上走高，今一度衝上29.9元波段新高，收27.55元，下跌0.9%。

觀察外資買賣超，外資10日買超第一名為群創，買超逾2.79萬張，記憶體部分買超南亞科（2408）1.71萬張，但賣超旺宏2.88萬張、華邦電2.73萬張。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、群創、旺宏、南亞科、華邦電、華通、台達電（2308）、鴻海（2317）、貿聯、聯亞。貿聯、聯亞為少見新面孔，但貿聯下跌1.88%，聯亞則衝上漲停板1,485元。

群創究竟為何近日人氣這麼夯，股價甚至不受國際局勢劇烈動盪影響？群創近年積極推動轉型，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，半導體封裝切入扇出型面板級封裝（FOPLP），並已打入低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈。

光通訊部分，市場最新傳出，群創已成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件——光纖分配盒（Shuffle Box）代工大單，因Vera Rubin平台全面推動「以光代銅」，既有供應鏈產能難以負荷，訂單外溢至擁有龐大組裝場地的群創竹南廠。業界分析，單個Shuffle Box單價高達6,000至8,000美元，利潤遠高於傳統面板與LCM模組組裝。

群創不僅加入由台積電和日月光（3711）等半導體指標廠發起的矽光子產業聯盟，利用其大尺寸基板技術，將多個光學引擎（Optical Engines）與算力晶片整合在同一載板上。群創也轉投資元澄半導體、先發電光，布局光通訊晶片及元件，也藉由玻璃技術跟康寧合作光通道領域產品，多路並進。

群創公告今年2月合併營收195.4億元，月減11.7%，年增5.6%；累計今年前兩月合併營416.8億元，年增12.1%。