台郡財報／2025年每股虧6.95元 2026深化AI傳輸產品轉型策略

台郡（6269）10日召開2025年第4季營運成果法說會，公布財報展望，台郡提到2025年第4季營收55.9億，基本每股虧損為1.86元。2025全年營收223.5億，基本每股虧損6.95元。台郡2025年站在轉型的關鍵起點，營運基期處於低檔，惟未來成長動能已逐步浮現，台郡對公司轉型成效深具信心。

展望2026營運策略，台郡強調，將以MetaLink技術，深化AI傳輸產品轉型策略，帶動多領域客戶成長動能。管理上，將以數據驅動決策，提升執行效率與市場反應速度；同時持續深化技術研發與管理創新，建立長期競爭優勢。

先前台郡董事會核准通過公司及子公司新增之資本支出預算。預計投資金額為18.6億元，資金來源為自有資金或銀行融資或資本籌資，具體目的是配合客戶新產品產能建罝需求。此次通過資本支出之預算不包含子公司宏觀微（6568）。前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

台郡先前已指出，2025年為轉型期低谷，2026年營運蓄勢待發。展望未來，公司將轉型成為訊號傳輸解決方案的領航者，2026年產品技術將導入台郡自主創新的MetaLink技術，聚焦在AI伺服器高速傳輸、AI邊緣運算裝置與智慧行動裝置等解決方案的產品開發，以掌握高速運算與AI傳輸需求快速成長的趨勢。