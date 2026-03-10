快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

台郡財報／2025年每股虧6.95元 2026深化AI傳輸產品轉型策略

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台郡廠區外觀。圖／公司提供
台郡廠區外觀。圖／公司提供

台郡（6269）10日召開2025年第4季營運成果法說會，公布財報展望，台郡提到2025年第4季營收55.9億，基本每股虧損為1.86元。2025全年營收223.5億，基本每股虧損6.95元。台郡2025年站在轉型的關鍵起點，營運基期處於低檔，惟未來成長動能已逐步浮現，台郡對公司轉型成效深具信心。

展望2026營運策略，台郡強調，將以MetaLink技術，深化AI傳輸產品轉型策略，帶動多領域客戶成長動能。管理上，將以數據驅動決策，提升執行效率與市場反應速度；同時持續深化技術研發與管理創新，建立長期競爭優勢。

先前台郡董事會核准通過公司及子公司新增之資本支出預算。預計投資金額為18.6億元，資金來源為自有資金或銀行融資或資本籌資，具體目的是配合客戶新產品產能建罝需求。此次通過資本支出之預算不包含子公司宏觀微（6568）。前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

台郡先前已指出，2025年為轉型期低谷，2026年營運蓄勢待發。展望未來，公司將轉型成為訊號傳輸解決方案的領航者，2026年產品技術將導入台郡自主創新的MetaLink技術，聚焦在AI伺服器高速傳輸、AI邊緣運算裝置與智慧行動裝置等解決方案的產品開發，以掌握高速運算與AI傳輸需求快速成長的趨勢。

台郡 行動裝置 資本支出

延伸閱讀

深化低軌衛星產業 宣德科技拚今年雙位數成長

萬海財報／去年賺逾一個股本 EPS 11.21元為史上第4高

群創財報／2025年 EPS 0.03元 擬以盈餘及資本公積配1元

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

相關新聞

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

台郡財報／2025年每股虧6.95元 2026深化 AI 傳輸產品轉型策略

台郡（6269）10日召開2025年第4季營運成果法說會，公布財報展望，台郡提到2025年第4季營收55.9億，基本每股虧損為1.86元。2025全年營收223.5億，基本每股虧損6.95元。台郡2025年站在轉型的關鍵起點，營運基期處於低檔，惟未來成長動能已逐步浮現，台郡對公司轉型成效深具信心。

華碩法說會／蘋果 MacBook Neo 定位較像平板 鹿死誰手還看不太準

蘋果公司（Apple）日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，該機建議售價自599美元起跳，震撼業界。對此，華碩（2357）共同執行長許先越10日回應，蘋果新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，「反而比較像平板。」他認為，蘋果推平價產品，雖然對市場帶來不小震撼，但「鹿死誰手，還看不太準。」

金像電財報／去年 EPS 衝上19.47元創高 居 PCB 每股獲利王

伺服板龍頭金像電（2368）今日公告去年財報，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，淨利96.06億元，同創新高，超越健鼎（3044）去年EPS的19.45元暫居去年度PCB每股獲利王。

