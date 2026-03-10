華碩法說會／蘋果MacBook Neo震撼問世 許先越「較像平板」：鹿死誰手還看不準

蘋果公司（Apple）日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，該機建議售價自599美元起跳，震撼業界。對此，華碩（2357）共同執行長許先越10日回應，蘋果新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，「反而比較像平板。」他認為，蘋果推平價產品，雖然對市場帶來不小震撼，但「鹿死誰手，還看不太準。」

華碩10日舉行法說會，針對法人詢問MacBook Neo影響，許先越透露，2025年下半年已耳聞蘋果將推出MacBook Neo，因此公司內部有做一些準備，而到最近MacBook Neo正式推出，發現該機規格有限，記憶體不能升級、只有8G，這會對某些應用造成限制，「蘋果對新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，反而比較像平板。」

許先越坦言，蘋果過去產品價格高貴，所以他推平價產品，對市場帶來不小震撼，所有PC廠商包含微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）都很嚴肅看待這個產品，如何跟蘋果新筆電競爭有很多討論。

不過，許先越認為，對PC市場到底影響影多大，仍要時間觀察。他說，這是因為蘋果跟「Wintel 」陣營客戶群稍有區隔，主要體現在軟體差異，而且不同生態系轉換也需要時間，而華碩自身會推相應產品跟蘋果競爭，「鹿死誰手，還看不太準。」

蘋果日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，切入入門級NB市場，該機建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶。