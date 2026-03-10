聽新聞
汎銓去年每股小虧0.71元 董事會仍決議超額配息、每股配息1元
AI晶片分析平台專業廠汎銓( 6830)今日公布去年財報，去年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄，但受折舊及人力費用拉高影響，全年仍小虧3,667萬元，每股稅後虧損0.71元。不過公司預期今年國內外布局已完成，委案量暢旺，營運3月起放大，全年豐收可期，近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達140.85％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。
汎銓表示，受惠旗下材料分析(MA)、矽光子/AI檢測分析業務表現隨著半導體及AI相關客戶委案需求而同步暢旺，再加上汎銓於大陸、美國及日本等海外營運據點的委案收入於2025年下半年陸續貢獻持續放大，由於公司提前完成關鍵技術投資與全球布局，在設備、人員及技術平台上投入大量資源，造成成本階段性上升，然而相關成本目前已逐步趨於穩定，看好2026年在先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台以及海外據點等四大成長動能齊步發威，2026年營運邁向快速成長可期。
