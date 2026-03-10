快訊

汎銓去年每股小虧0.71元 董事會仍決議超額配息、每股配息1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
汎銓科技董事長柳紀綸。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
汎銓科技董事長柳紀綸。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

AI晶片分析平台專業廠汎銓( 6830)今日公布去年財報，去年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄，但受折舊及人力費用拉高影響，全年仍小虧3,667萬元，每股稅後虧損0.71元。不過公司預期今年國內外布局已完成，委案量暢旺，營運3月起放大，全年豐收可期，近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達140.85％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。

汎銓表示，受惠旗下材料分析(MA)、矽光子/AI檢測分析業務表現隨著半導體及AI相關客戶委案需求而同步暢旺，再加上汎銓於大陸、美國及日本等海外營運據點的委案收入於2025年下半年陸續貢獻持續放大，由於公司提前完成關鍵技術投資與全球布局，在設備、人員及技術平台上投入大量資源，造成成本階段性上升，然而相關成本目前已逐步趨於穩定，看好2026年在先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台以及海外據點等四大成長動能齊步發威，2026年營運邁向快速成長可期。

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

健鼎財報／2025年 EPS 19.45元 配息12.7元、股息配發率65%創高

PCB大廠健鼎（3044）10日召開董事會拍板財報配息，2025年以期末股本52.56億元計EPS為19.45元，獲利續創歷史新高，連續七年EPS超過一個股本。另外健鼎董事會擬分派每股現金股利12.7元，股息發放率約65%，配息與配發率同步創歷史新高。

GOGOLOOK 營收／2月9.01億元創同期新高

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）10日公布2月合併營收9.01億元，月減12.9%，年增16.6%，創歷史同期新高，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局。今年1至2月累計營收為1.95億元，較去年同期成長26.8%。

