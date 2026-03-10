聽新聞
0:00 / 0:00
群光財報／2025年每股純益9.05元 擬配息7.2元
群光（2385）10日公告2025年財報，2025年稅後淨利65.85億元，每股純益（EPS）9.05元，為史上第四高。董事會同時決議去年度盈餘擬配發7.2元現金股利，配發率80%，依10日收盤價124元估計，殖利率5.8%。
群光並公布2月營收63.73億元，月減17%，年減12.5%。累計今年前兩個月合併營收140.68億元，年減5%。法人表示，本季為傳統淡季，在記憶體缺貨及零組件價格上漲影響下，PC需求趨緩，估計群光第1季營收年減5%以內。群光董事會決議6月15日除息。
法人看好，群光今年在影像事業新品齊發，藉由整合軟硬體優勢，強化AI在影像產品應用，發展邊緣AI視覺方案，群光將該技術應用至智慧視訊、智慧安防、智慧工廠、智慧車隊管理等場域，今年影像產品營收看增一成。
至於鍵盤產品方面，群光為全球NB/PC鍵盤龍頭，儘管受記憶體缺貨影響，惟加速產品結構轉向LED背光高階NB鍵盤，去年背光鍵盤搭載率已提升至52%，群光受惠大，今年鍵盤營收產品有望持平去年。
法人估計，群光今年營收有望重返千億大關，每股純益（EPS）有賺進一個股本入袋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。