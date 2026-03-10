群光財報／2025年每股純益9.05元 擬配息7.2元

AI晶片分析平台專業廠汎銓( 6830)今日公布去年財報，去年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄，但受折舊及人力費用拉高影響，全年仍小虧3,667萬元，每股稅後虧損0.71元。不過公司預期今年國內外布局已完成，委案量暢旺，營運3月起放大，全年豐收可期，近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達140.85％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。

2026-03-10 17:05