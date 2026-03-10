健鼎財報／2025年 EPS 19.45元 配息12.7元、股息配發率65%創高

蘋果公司（Apple）日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，該機建議售價自599美元起跳，震撼業界。對此，華碩（2357）共同執行長許先越10日回應，蘋果新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，「反而比較像平板。」他認為，蘋果推平價產品，雖然對市場帶來不小震撼，但「鹿死誰手，還看不太準。」

