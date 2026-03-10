聽新聞
0:00 / 0:00
健鼎財報／2025年 EPS 19.45元 配息12.7元、股息配發率65%創高
PCB大廠健鼎（3044）10日召開董事會拍板財報配息，2025年以期末股本52.56億元計EPS為19.45元，獲利續創歷史新高，連續七年EPS超過一個股本。另外健鼎董事會擬分派每股現金股利12.7元，股息發放率約65%，配息與配發率同步創歷史新高。
健鼎說明，2025年全年合併營收為733.99億元，年增11.54%。營業毛利為189.92億元，年成長率24.24%。營業利益為129.12億元，年成長率32.7%。2025年稅前淨利為139.98億元，較2024年之109.96億元年增27.3%；2025年合併稅後淨利為102.25億元，年增38.29%
健鼎財報也顯示，2025年第4季合併營收為189.79億元，營業毛利為48.34億元，2025年第4季營業毛利率為25.47%較去年第3季26.76%略低；2025年第4季稅後淨利為24.71億元，以期末股本52.56億元計EPS達4.7元，獲利與EPS皆為歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。