健鼎財報／2025年 EPS 19.45元 配息12.7元、股息配發率65%創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
健鼎董事長王景春。圖／健鼎提供
健鼎董事長王景春。圖／健鼎提供

PCB大廠健鼎（3044）10日召開董事會拍板財報配息，2025年以期末股本52.56億元計EPS為19.45元，獲利續創歷史新高，連續七年EPS超過一個股本。另外健鼎董事會擬分派每股現金股利12.7元，股息發放率約65%，配息與配發率同步創歷史新高。

健鼎說明，2025年全年合併營收為733.99億元，年增11.54%。營業毛利為189.92億元，年成長率24.24%。營業利益為129.12億元，年成長率32.7%。2025年稅前淨利為139.98億元，較2024年之109.96億元年增27.3%；2025年合併稅後淨利為102.25億元，年增38.29%

健鼎財報也顯示，2025年第4季合併營收為189.79億元，營業毛利為48.34億元，2025年第4季營業毛利率為25.47%較去年第3季26.76%略低；2025年第4季稅後淨利為24.71億元，以期末股本52.56億元計EPS達4.7元，獲利與EPS皆為歷年同期新高。

相關新聞

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

台郡財報／2025年每股虧6.95元 2026深化 AI 傳輸產品轉型策略

台郡（6269）10日召開2025年第4季營運成果法說會，公布財報展望，台郡提到2025年第4季營收55.9億，基本每股虧損為1.86元。2025全年營收223.5億，基本每股虧損6.95元。台郡2025年站在轉型的關鍵起點，營運基期處於低檔，惟未來成長動能已逐步浮現，台郡對公司轉型成效深具信心。

華碩法說會／蘋果 MacBook Neo 定位較像平板 鹿死誰手還看不太準

蘋果公司（Apple）日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，該機建議售價自599美元起跳，震撼業界。對此，華碩（2357）共同執行長許先越10日回應，蘋果新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，「反而比較像平板。」他認為，蘋果推平價產品，雖然對市場帶來不小震撼，但「鹿死誰手，還看不太準。」

金像電財報／去年 EPS 衝上19.47元創高 居 PCB 每股獲利王

伺服板龍頭金像電（2368）今日公告去年財報，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，淨利96.06億元，同創新高，超越健鼎（3044）去年EPS的19.45元暫居去年度PCB每股獲利王。

