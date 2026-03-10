GOGOLOOK 營收／2月9.01億元創同期新高

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）10日公布2月合併營收9.01億元，月減12.9%，年增16.6%，創歷史同期新高，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局。今年1至2月累計營收為1.95億元，較去年同期成長26.8%。

展望 2026 年，Gogolook 獲利將延續2025年第4季的高水準，營收有望挑戰新高，看好消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，以金融科技服務的成長動能最為強勁。在新服務「JUJI 招財麻吉」的高成長推動下，可望帶動金融科技服務整體營收占比攀升至約三成，此業務今年可望首度轉盈，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，兩大服務皆可望達成獲利。

金融科技主力產品JUJI招財麻吉今年營收持續高速成長，全面自動化的流程可大幅降低核貸人力成本與等待時間，超過九成案件可在24小時內完成核貸，運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。憑藉袋鼠金融與JUJI招財麻吉之間的強大綜效，JUJI招財麻吉獲得豐沛的自然流量，使獲客成本大幅降低。

消費者防詐服務將持續拓展Whoscall全球用戶規模穩健成長。Whoscall訂閱收入可望受惠於去年第3季推出新的多人訂閱方案，加上推廣電信商等多元支付通路，預期持續成長。數位廣告收入則在內部持續廣告價格優化下，可望持續穩步回升。

企業端防詐服務方面， 海內外多項合作案持續深化與轉為營收，防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。