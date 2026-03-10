近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新出具的「晶圓代工產業展望」報告中指出，根據近期與台積電的設備與化學材料供應商交流，發現台積電的基礎設施建設，尤其是無塵室擴張速度比比預期更積極。

此外，至2027年底，台積電還將新建12座前段晶圓廠、及四座先進封裝廠以因應未來強勁的訂單需求。因此詹家鴻上調台積電明後兩年資本支出至650億美元（原為590億美元）、700億美元（原為600億美元）。

而資本支出擴增又將轉化為營收增加。根據詹家鴻計算，台積電的資本支出轉換為營收效率加速，縮短了九個月。因此同步上調2007、2008年營收年增率，由原來的22%提升至25%、及由原來的17%升至20%。

事實上，台積電此波擴產潮效率大幅提升。詹家鴻說，與五年前相較，部分關鍵效率指標如新建無塵室的建設時間從18個月縮短至15個月、設備搬入時間由八個月縮短至六個月、新製程量產爬坡時間從16個月縮短至12個月。

此外，在AI半導體需求強勁帶動下，詹家鴻也上調了台積電CoWoS產能預估，今年每月將提升至12萬片，明年則上修至每月16.5萬片。其中台積電CoWoS的合作夥伴如日月光投控（3711）、及設備供應商萬潤（6187）、家登（3680）等預期均將受惠。

詹家鴻說，在強勁的輝達（NVIDIA）Blackwell GPU需求帶動下，觀察到台積電新進製程產能已超負荷運轉，5、4奈米製程去年已達到120%以上的產能利用率，預期這種產能過度利用的情況未來將延伸至3奈米與2奈米。

由於訂單強勁、產能擴張、營運超效率運轉，因此詹家鴻上調台積電今年每股稅後純益（EPS）2%至94.3元，明年上調4%至116.94元、2028年上調10%至139.66元。基於獲利強勁成長，因此給予「優於大盤」評級，目標價由2,088升至2,288元；日月光投控則由338元升至368元。