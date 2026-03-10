聽新聞
光寶科營收／2月128億元 月減9%、年增17%
光寶科（2301）2月合併營收128億元，月減9%、年增17%，受惠AI與雲端高階伺服器電源及高效備援電池系統需求強勁，推升雲端及物聯網部門營收年增逾五成；累計今年前兩月營收269億元，年增17%。
雲端及物聯網部門2月份營收占比達53%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾五成。
光電部門營收占整體之18%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品於工控、新能源與AI電能應用、不可見光於感測應用、及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器之需求穩定。
資訊及消費性電子部門營收占整體之29%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。
