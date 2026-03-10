快訊

群創財報／2025年 EPS 0.03元 擬以盈餘及資本公積配1元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創光電（3481）董事會10日通過2025年第4季營運成果，合併營收為新台幣567億元，營業淨損為新台幣11.7億元，稅後淨利為新台幣0.7億元，基本每股損失為新台幣0.00元。折舊及攤銷為新台幣76億元，資本支出為新台幣25億元。

2025年全年合併營收總計為新台幣2,267億元。營業淨損為新台幣41.6億元，稅後淨利為新台幣6.7億元。基本每股盈餘0.03元。

董事會決議擬配發0.5元現金股利；並以資本公積配發0.5元，合計1元。群創將於5月27日舉行股東常會承認及討論配息案。

2025年第4季營收以產品應用別區分，電視為27%、車用產品為33%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為19%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為65%及35%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收占比50%及15%。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2026年第1季的展望如下：

非顯示器領域群季增27%到29%

商用顯示器季增1%~3%

消費性顯示器季減1%~3%

群創董事會同步核准2026年資本預算共計新台幣130億元。資金來源為營運資金。主要用途係用於技術提升、效能改善及運作維持。

董事會並決議發行限制員工權利新股案，擬以無償配發，計2,850萬股；擬以有償認購，計2,850萬股，每股新台幣10元。

現金股利 群創 營收

