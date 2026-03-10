華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍
PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。
展望2026年首季，華碩預估，PC產品營收季減10~15%，但年增10~15%。零組件業務季減10~15%，年比則持平。伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。
以2025全年各事業群營收比重來看，SYS占52%、OP 28%、ISG 18%、AIoT 2%；從地區市場比重來看，亞太為48%、泛歐30%、美洲22%。
以2025年第4季各事業群營收比重來看，SYS占49%、OP 26%、ISG 22%、AIoT 3%；從地區市場比重來看，亞太為44%、泛歐34%、美洲22%。
