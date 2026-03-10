聽新聞
華碩財報／2025年獲利445億元創新高 賺逾6個股本
華碩（2357）10日舉行法說會，會前公布2025年品牌財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動華碩2025年全年稅後純益來到445.58億元，年增42%，創下新高紀錄，每股純益達60元，賺逾6個股本。
華碩2025年品牌營收6,889.36億元，年增26%；毛利率13.8%，年減2.8個百分點；營益率4.9%，年減0.1個百分點；稅後純益445.58億元，年增42%，每股純益60元。
華碩2025年第4季品牌營收1,898.23億元，持平上季，年增34%；毛利率14.8%，季增1.9個百分點，年減1.2個百分點；營益率4.3%，季減0.1個百分點，年增3.6個百分點；稅後純益114.05億元，季增8%，年增596%，每股純益15.4元。
