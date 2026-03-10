華碩財報／2025年獲利445億元創新高 賺逾6個股本

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

2026-03-10 15:39