英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

代工大廠英業達（2356）2025年全年財報出爐，全年歸屬母公司稅後淨利達86.96億元，創下歷史新高，每股純益2.42元。

英業達為強化AI伺服器新產能布局，預計將在美國、墨西哥分別擴大新產能，預計將投資2.12億美元（約合新台幣67.38億元），強化在AI伺服器、車用等相關產能投資。

英業達公告2025年全年營運成果，全年合併營收為6,911.9億元、年增7％，平均毛利率5.3％、年增0.1個百分點，歸屬母公司稅後淨利86.96億元、年增19.7％創新高，每股純益2.42元。

同時，英業達為強化北美布局，10日宣布將把美國德州廠房由租轉買，並規劃在墨西哥打造新廠房，預計將再度投資上看2.12億美元（約合新台幣67.38億元）。另外，英業達將對北美子公司及泰國子公司分別增資6.1億美元（約合新台幣193.89億元）、0.8億美元（約合新台幣25.43億元）。

英業達指出，新增投資金額主要是為了AI伺服器、車用及筆電等相關新產能，同時也為了全球投資分散布局，因此才分別在美國、德州及泰國等地區注資。法人指出，英業達本次將可望持續強化在L10／L11的AI伺服器產能及車用新產品產能，今年營運動能將有望勝過去年表現。