快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

代工大廠英業達（2356）2025年全年財報出爐，全年歸屬母公司稅後淨利達86.96億元，創下歷史新高，每股純益2.42元。

英業達為強化AI伺服器新產能布局，預計將在美國墨西哥分別擴大新產能，預計將投資2.12億美元（約合新台幣67.38億元），強化在AI伺服器、車用等相關產能投資。

英業達公告2025年全年營運成果，全年合併營收為6,911.9億元、年增7％，平均毛利率5.3％、年增0.1個百分點，歸屬母公司稅後淨利86.96億元、年增19.7％創新高，每股純益2.42元。

同時，英業達為強化北美布局，10日宣布將把美國德州廠房由租轉買，並規劃在墨西哥打造新廠房，預計將再度投資上看2.12億美元（約合新台幣67.38億元）。另外，英業達將對北美子公司及泰國子公司分別增資6.1億美元（約合新台幣193.89億元）、0.8億美元（約合新台幣25.43億元）。

英業達指出，新增投資金額主要是為了AI伺服器、車用及筆電等相關新產能，同時也為了全球投資分散布局，因此才分別在美國、德州及泰國等地區注資。法人指出，英業達本次將可望持續強化在L10／L11的AI伺服器產能及車用新產品產能，今年營運動能將有望勝過去年表現。

母公司 美國 墨西哥 英業達

延伸閱讀

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

英業達財報／去年獲利創新高 重金布局海外產能

輝創財報／2025年獲利2.26億元 每股賺2.9元

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

相關新聞

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

華碩財報／2025年獲利445億元創新高 賺逾6個股本

華碩（2357）10日舉行法說會，會前公布2025年品牌財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動華碩2025年全年稅後純益來到445.58億元，年增42%，創下新高紀錄，每股純益達60元，賺逾6個股本。

英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

代工大廠英業達（2356）2025年全年財報出爐，全年歸屬母公司稅後淨利達86.96億元，創下歷史新高，每股純益2.42元。

群創營收／2月195.4億元 月減11.7%、年增5.6%

群創（3481）10日公告今年2月合併營收195.4億元，月減11.7%，年增5.6%。

和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

和碩（4938）10日公布今年2月營收為679.82億元，月減26.23%、年減17.58%，主要受到農曆春節假期，工作天數減少影響，法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。