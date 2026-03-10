快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今（10）日領軍反攻，股價開高後一度衝達 1890元，不過最後一盤竟爆出6413張賣單，壓低5元股價，終場收在1850元。中央社
台積電今（10）日領軍反攻，股價開高後一度衝達 1890元，不過最後一盤竟爆出6413張賣單，壓低5元股價，終場收在1850元。中央社

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

台股早盤以32,692.37點開出，指數一度衝達33,256.69點，大漲1,146.27點。台積電跳空以1,870元開出，上漲60元，站上月線，盤中一度拉升至1,890元、上漲80元，成為領軍大盤反攻的要角，不過盤中漲勢略有壓抑，一度回至1,830元、上漲20元，最後一盤再被拉低5元，以1,850元收盤，月線得而復失。

台積電盤後公布2月營收，2月合併營收約3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高；累計前兩月合併營收約為7,189億1,200萬元，年增29.9%，也是歷來最佳。

台積電在先前的法說會預估，今年首季美元營收達約346~358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63~65%，營益率54~56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。

月線 台股 營收 台積電

延伸閱讀

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台股回神 台積電領軍反攻！旺矽、穎崴亮燈漲停

相關新聞

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

PC品牌大廠華碩（2357）10日舉行法說會，儘管邁入傳統淡季，華碩第1季PC、零組件業務呈現季減趨勢，惟華碩看好伺服器業務季增50~100%，年增4-5倍。

華碩財報／2025年獲利445億元創新高 賺逾6個股本

華碩（2357）10日舉行法說會，會前公布2025年品牌財報，受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動華碩2025年全年稅後純益來到445.58億元，年增42%，創下新高紀錄，每股純益達60元，賺逾6個股本。

英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

代工大廠英業達（2356）2025年全年財報出爐，全年歸屬母公司稅後淨利達86.96億元，創下歷史新高，每股純益2.42元。

群創營收／2月195.4億元 月減11.7%、年增5.6%

群創（3481）10日公告今年2月合併營收195.4億元，月減11.7%，年增5.6%。

和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

和碩（4938）10日公布今年2月營收為679.82億元，月減26.23%、年減17.58%，主要受到農曆春節假期，工作天數減少影響，法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。