快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）10日公布今年2月營收為679.82億元，月減26.23%、年減17.58%，主要受到農曆春節假期，工作天數減少影響，法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。

累計和碩今年前兩個月營收為1,601.4億元，年減14.73%，主要受到消費性電子及通訊業務下滑影響。

和碩2月NB出貨40-45萬台，相比上個月出貨70萬台驟降。

法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。但整體來看，預計和碩今年第1季業績可能呈現季減、年減狀況。

展望2026年營運，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，惟伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品主要受惠新產品及新客戶加入，尤其是在遊戲機方面動能，因此該業務預期也將成長；至於網通及電動車產品也有機會上揚。

在伺服器業務方面，和碩共同執行長鄭光志先前表示，和碩GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器商機不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已經跟幾個大客戶有不錯的合作，預計相關案子有機會在今年下半年開出。

和碩 營收

延伸閱讀

維田營收／2月年減18.72％ 春節長假影響訂單遞延

建通營收／2月2.29億元、年增14.42% 3月接單良好將回歸正常

廣達2月營收創同期新高 法人持續為後市營運按讚

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

相關新聞

台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失

台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。

群創營收／2月195.4億元 月減11.7%、年增5.6%

群創（3481）10日公告今年2月合併營收195.4億元，月減11.7%，年增5.6%。

和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

和碩（4938）10日公布今年2月營收為679.82億元，月減26.23%、年減17.58%，主要受到農曆春節假期，工作天數減少影響，法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。

矽格去年EPS 6.14元 董事會通過每股配息4.2元

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）董事會通過2025年財務報表。全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%。本期純益33.3億元，較2024年同期增加逾5%。歸屬母公司純益29.5億元，年增7%，每股純益（EPS）6.14元。董事會同時決議2025年度盈餘分派，擬每股配發4.2元，發放方式為盈餘配發現金每股2.7元，資本公積配發現金每股1.5元。

輝達 GTC 大會要來了！大盤漲點縮小 但這幾類 AI 股仍保持大漲

輝達將在3月16日至19日在加州舉辦GTC大會，市場普遍預期Vera Rubin平台的延伸產品與下一世代Feynman架構的藍圖將正式曝光，大會的焦點也將從純算力競賽，延伸至電力架構、先進封裝與矽光子技術的發展。10日電源散熱股、封裝、CPO族群仍普遍走強，健策（3653）、聯亞（3081）攻漲停。

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

京元電子（2449）今年營運可望逐季成長，日前通過眾多資本租賃計畫，以因應未來2至3年需求，法人看好，AI相關產品中期能見度更加明朗，考量近年營運快速成長，且明顯高於產業平均，同步上修獲利預估及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。