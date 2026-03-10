和碩營收／2月月減26.23% 預期3月業績回溫

和碩（4938）10日公布今年2月營收為679.82億元，月減26.23%、年減17.58%，主要受到農曆春節假期，工作天數減少影響，法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。

累計和碩今年前兩個月營收為1,601.4億元，年減14.73%，主要受到消費性電子及通訊業務下滑影響。

和碩2月NB出貨40-45萬台，相比上個月出貨70萬台驟降。

法人預估，隨著3月回歸正常工作天數，加上季底拉貨效應，預計和碩3月營收表現將優於2月。但整體來看，預計和碩今年第1季業績可能呈現季減、年減狀況。

展望2026年營運，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，惟伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品主要受惠新產品及新客戶加入，尤其是在遊戲機方面動能，因此該業務預期也將成長；至於網通及電動車產品也有機會上揚。

在伺服器業務方面，和碩共同執行長鄭光志先前表示，和碩GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器商機不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已經跟幾個大客戶有不錯的合作，預計相關案子有機會在今年下半年開出。