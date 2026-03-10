快訊

輝創財報／2025年獲利2.26億元 每股賺2.9元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

輝創電子（6722）10日召開董事會，通過2025年度財務報告。受惠於產品組合優化與成本控管得宜，輝創2025年全年營運表現亮眼，稅後純益達新台幣2.26億元，每股稅後純益（EPS）來到2.9元，優於2024年的2.6元，本業獲利（營業淨利）創下近五年來最佳紀錄。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元。

在營運端，輝創持續導入智慧製造與產線自動化，嚴格執行費用控管並提升生產良率。在財務避險與內部成本優化雙管齊下的策略奏效下，帶動整體毛利率維持在21.75%的高檔水準，營益率則進一步優化至4.44%，展現出公司在複雜宏觀環境下的經營韌性。

針對未來展望，輝創電子總經理江世豐指出，公司開發之AI Camera已精準對接車廠需求，在智慧停車、行人辨識等系統上展現顯著效益，後續訂單展望可期。此外，輝創電子也積極拓寬業務範疇，除了既有的二輪、四輪車與商用車領域外，智慧割草機等多元載具也已開始貢獻營收。

在實績方面，目前鴻華先進（2258）電動車「Bria」所搭載的RPA（遙控停車輔助）及自動停車功能，均為輝創電子研發成果；未來，公司將持續朝向更高階的智慧停車應用技術邁進。

面對2025年全球匯率波動及美國關稅政策等外部變數，江世豐強調，公司已透過穩健的財務操作策略，成功化解匯兌風險；而在關稅議題上，則透過與客戶協商機制，有效降低其對營運端的影響，確保獲利能力未受總體經濟因素衝擊。

泰國新廠已於2025年7月順利完工，目前已具備完整投產能力。該廠將作為公司競逐東南亞在地供應鏈商機的重要基地，預期隨著新訂單陸續導入，泰國廠產能將於2026年順利放量，為營運注入新一波強勁成長動能。法人認為，隨著泰國廠產能效益逐步顯現，加上車用電子市場需求穩健，輝創2026年營運前景樂觀，後續成長力道值得期待。

