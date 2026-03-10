群光去年每股賺9.05元 擬配息7.2元

快訊

中央社／ 記者曾仁凱台北10日電

電腦鍵盤龍頭廠群光今天公布2025年財報，全年營收新台幣956.61億元，年減5.73%；稅後純益65.85億元，較2024年縮水27.1%，每股稅後純益9.05元，為歷史第4高。

群光董事會決議每股擬配發現金股利7.2元，股息配發率近8成，以今天收盤股價124元換算，現金殖利率達5.8%。

群光去年第4季稅後純益7.54億元，季減63.8%，年減68.7%，獲利明顯縮水。群光解釋，主要是公司整併中國東莞產能，退租原先租賃的廠房，整併至自有廠房，因此產生一次性費用。

群光強調，公司的全球產能布局逐漸到位，泰國廠去年占公司營收比重已達27%，其餘73%營收來自中國的東莞、吳江、重慶等3大廠區。產能集中後，有助提升生產及管理效率，並有利後續整體成本控制。

展望2026年，群光表示，市場普遍預期PC需求因記憶體缺貨及零組件價格上升而下滑，且美伊戰爭對全球經濟造成的影響尚難估計，PC市場存在不確定性。不過客戶出貨集中高階機種，去年群光的LED背光鍵盤搭載率為48%，創新高，今年有望進一步提升，有利公司平均單價（ASP）與獲利率走揚。

另外，群光今年也將發揮軟硬體整合的能力優勢，強化AI在影像產品的應用，發展Edge AI VisionSolution（邊緣AI視覺方案），耕耘拓展智慧視訊、智慧安防、智慧工廠、智慧車隊管理等多元應用領域，有望助攻今年營運。

群光 現金股利 央行

