矽格去年EPS 6.14元 董事會通過每股配息4.2元
IC 封測業股票上市矽格公司（6257）董事會通過2025年財務報表。全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%。本期純益33.3億元，較2024年同期增加逾5%。歸屬母公司純益29.5億元，年增7%，每股純益（EPS）6.14元。董事會同時決議2025年度盈餘分派，擬每股配發4.2元，發放方式為盈餘配發現金每股2.7元，資本公積配發現金每股1.5元。
矽格公司表示，2025年合併營收達到歷史新高，營業毛利、營業利益及本期淨利皆較2024年成長。2026年已規畫多項的資本支出，除了竹東中興三廠總樓板面積達36,340平方公尺的高科技廠房建置、新購買的湖口二廠下半年加入生產外，投資方向仍鎖定AI、ASIC、光通訊晶片、高速運算晶片(HPC)、手機晶片及網通晶片。隨著設備陸續到位，將快速且精準的滿足客戶長期成長需求。
