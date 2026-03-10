快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

營運擺脫谷底 法人調升這檔自動化股投資評等至買進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

上銀（2049）受惠人工智慧（AI）資料中心持續建置，帶動電子業擴廠，線軌與螺桿訂單訂單能見度擺脫谷底，法人預期產能利用率將陸續逐步提升，並逐步反映致營收及毛利率，將投資評等調升至買進。

金控旗下投顧法人指出，上銀傳動元件線軌及螺桿訂單自去年12月開始回升，農曆年前的元月訂單增加較為明顯，訂單能見度從過去1.5至2個月進一步拉長，熱度將延續至6月，下半年訂單延續度仍視未來接單狀況。

法人表示，上銀訂單增溫主要來自於電子業，因全球AI資料中心如火如荼地興建帶動半導體、印刷電路板等電子業擴廠，增加設備訂單與零件需求，且兩岸需求同步增溫。新款iPhone規格升級亦短期帶動新設備添購與零組件訂單。

因應線軌與螺桿的訂單回籠，上銀開始以加班因應，法人預其產能利用率將陸續逐步回升，3月以後逐步反映致營收及毛利率，尤其毛利率將拜產能利用率提升，上揚至超過30%。

上銀供貨給半導體廠的晶圓移載系統自2024年第4季開始出貨且逐漸放大，現階段客戶拉貨進入高峰，除原有設備三大件為簡單機型及功能外，還有多個新專案進行中，設備趨向大型化且功能升級，後續將陸續貢獻營收。

金控 產能利用率 電子業

延伸閱讀

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

台達電營收寫最旺2月 受惠 AI 伺服器電源及液冷出貨帶動

宜特財報／2025年獲利3.67億元、每股賺4.81元 今年看三大新動能發酵

相關新聞

矽格去年EPS 6.14元 董事會通過每股配息4.2元

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）董事會通過2025年財務報表。全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%。本期純益33.3億元，較2024年同期增加逾5%。歸屬母公司純益29.5億元，年增7%，每股純益（EPS）6.14元。董事會同時決議2025年度盈餘分派，擬每股配發4.2元，發放方式為盈餘配發現金每股2.7元，資本公積配發現金每股1.5元。

輝達 GTC 大會要來了！大盤漲點縮小 但這幾類 AI 股仍保持大漲

輝達將在3月16日至19日在加州舉辦GTC大會，市場普遍預期Vera Rubin平台的延伸產品與下一世代Feynman架構的藍圖將正式曝光，大會的焦點也將從純算力競賽，延伸至電力架構、先進封裝與矽光子技術的發展。10日電源散熱股、封裝、CPO族群仍普遍走強，健策（3653）、聯亞（3081）攻漲停。

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

京元電子（2449）今年營運可望逐季成長，日前通過眾多資本租賃計畫，以因應未來2至3年需求，法人看好，AI相關產品中期能見度更加明朗，考量近年營運快速成長，且明顯高於產業平均，同步上修獲利預估及目標價。

美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

台股10日盤中一度強彈逾1,100點，資金回流電子股帶動記憶體族群強勢反攻。南亞科（2408）盤中一度攻上漲停231元，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）跟進亮燈，廣穎（4973）、群聯（8299）、華邦電（2344）同步勁揚。不過隨著部分資金獲利了結，大盤漲點收斂至約400點左右，族群漲勢也稍有降溫，旺宏（2337）更翻黑震盪。

AI 測試需求炸裂！穎崴創5,475元漲停天價 探針卡暴走「這檔」狂噴22%

台股10日強勢反彈超過1,000點、電子股重掌盤面主導權，AI測試需求題材全面發酵，帶動探針卡概念股集體暴衝。台股股后穎崴（6515）盤中快攻漲停、改寫歷史新高價5,475元，興櫃股漢測（7856）更飆漲逾22%、衝上2,230元新天價，旺矽（6223）同步亮燈、精測（6510）大漲逾7%，中探針（6217）觸及漲停，族群強勢猛攻。

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

三星主要通路商至上（8112）9日公布去年財報，受惠於記憶體市況熱，去年第4季獲利大爆發，是去年前三季獲利總和的近兩倍，帶動去年賺進超過半個股本，而且到去年底庫存水位還大增近百億元，來到近340億元，因此今年獲利表現也備受期待。該公司今日早盤股價漲逾半根停板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。