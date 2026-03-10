資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

京元電子（2449）今年營運可望逐季成長，日前通過眾多資本租賃計畫，以因應未來2至3年需求，法人看好，AI相關產品中期能見度更加明朗，考量近年營運快速成長，且明顯高於產業平均，同步上修獲利預估及目標價。

金控旗下投顧法人指出，京元電子主要TPU、CPU、GPU等需求熱絡，加上通訊客戶備貨，預期第1季營收可望季增低個位數百分比，換算年增率近40%，考量部分頭份廠區、楊梅廠新增設備，且客戶要求4至5月將測試產能準備完成，預期未來兩季AI營收進一步成長。

京元電子日前公告的資本租賃及採購案中，除兩個頭份廠區將與先前承租的D棟廠房統稱為頭份一廠，並將原先承租三年的頭份中華路廠區租約延長至十年，後續規畫成為頭份二廠外，購置苗栗的中興路廠區則將作為後續銅鑼五廠。

法人認為，資本支出擴大隱含強勁AI相關產品測試需求，惟受限於無塵室建置相關人力，2026年產能擴充仍以頭份D棟、楊梅廠為主，新加坡廠為輔，銅鑼四廠則維持2027年下半年開始貢獻營收，新公告廠區初步預期頭份一廠最快須2027 年底才能加入營運。綜上所述，至今布局的廠務計畫，已足以因應客戶群對廠房需求至2028年上半年。