美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

台股10日盤中一度強彈逾1,100點，資金回流電子股帶動記憶體族群強勢反攻。南亞科（2408）盤中一度攻上漲停231元，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）跟進亮燈，廣穎（4973）、群聯（8299）、華邦電（2344）同步勁揚。不過隨著部分資金獲利了結，大盤漲點收斂至約400點左右，族群漲勢也稍有降溫，旺宏（2337）更翻黑震盪。

中東局勢引發的恐慌性拋售暫歇，受美股美光止跌反彈5.14%激勵，亞太記憶體供應鏈今日同步開趴。韓股海力士、三星電子盤中分別飆升10%與8%，台股記憶體族群亦由廣穎帶隊，晶豪科、宜鼎、南亞科、群聯盤中紛紛亮燈漲停。

其中，南亞科表現最受矚目。公司受惠全球記憶體供給吃緊與產品報價飆升，2月營收156.07億元、年增586.71%，連續四個月改寫歷史新高，累計前2月營收309.17億元、年增597.1%。雖然近期因戰事與大股東台塑（1301）公告賣股消息影響，股價自高點326.5元回落，但在基本面支撐下，多頭今日明顯展開反攻。

晶豪科同樣受到市場高度關注，公司今日將召開法說會，股價同步攻上漲停。晶豪科2月營收20.94億元、年增128.4%，前2月營收年增128.91%。籌碼面上，外資近期已提前布局，3月以來累計買超6468張，即便在9日台股暴跌1489點之際，仍逆勢加碼824張。

成交人氣方面，華邦電盤中一度勁揚近7%，而旺宏在多空激戰下，雖不敵賣壓翻黑跌逾1%，但不到11時30分成交量已衝破22萬張，人氣僅次於面板股群創（3481），顯示市場資金高度關注記憶體族群動向。

值得注意的是，即便9日外資大舉賣超台股1208億元、創歷史紀錄，但在記憶體族群仍見逆勢布局。外資買超華邦電2.2萬張居冠，並加碼力積電、群聯、廣穎與旺宏，宇瞻（8271）更連續4日獲得買超。

美系外資分析指出，中東衝突對記憶體供應鏈的直接衝擊相對有限，因為產業製造與封裝高度集中在亞洲，形成明顯「亞洲內循環」。真正推動行情的仍是AI需求快速擴張對產能的排擠效應。隨著HBM與高階伺服器記憶體持續吸走產能，傳統DRAM與NAND供應趨緊，現貨與合約價格同步走升，也讓市場重新聚焦記憶體產業的多頭循環。