快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台股10日盤中一度強彈逾1,100點，資金回流電子股帶動記憶體族群強勢反攻。南亞科（2408）盤中一度攻上漲停231元，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）跟進亮燈，廣穎（4973）、群聯（8299）、華邦電（2344）同步勁揚。不過隨著部分資金獲利了結，大盤漲點收斂至約400點左右，族群漲勢也稍有降溫，旺宏（2337）更翻黑震盪。

中東局勢引發的恐慌性拋售暫歇，受美股美光止跌反彈5.14%激勵，亞太記憶體供應鏈今日同步開趴。韓股海力士、三星電子盤中分別飆升10%與8%，台股記憶體族群亦由廣穎帶隊，晶豪科、宜鼎、南亞科、群聯盤中紛紛亮燈漲停。

其中，南亞科表現最受矚目。公司受惠全球記憶體供給吃緊與產品報價飆升，2月營收156.07億元、年增586.71%，連續四個月改寫歷史新高，累計前2月營收309.17億元、年增597.1%。雖然近期因戰事與大股東台塑（1301）公告賣股消息影響，股價自高點326.5元回落，但在基本面支撐下，多頭今日明顯展開反攻。

晶豪科同樣受到市場高度關注，公司今日將召開法說會，股價同步攻上漲停。晶豪科2月營收20.94億元、年增128.4%，前2月營收年增128.91%。籌碼面上，外資近期已提前布局，3月以來累計買超6468張，即便在9日台股暴跌1489點之際，仍逆勢加碼824張。

成交人氣方面，華邦電盤中一度勁揚近7%，而旺宏在多空激戰下，雖不敵賣壓翻黑跌逾1%，但不到11時30分成交量已衝破22萬張，人氣僅次於面板股群創（3481），顯示市場資金高度關注記憶體族群動向。

值得注意的是，即便9日外資大舉賣超台股1208億元、創歷史紀錄，但在記憶體族群仍見逆勢布局。外資買超華邦電2.2萬張居冠，並加碼力積電、群聯、廣穎與旺宏，宇瞻（8271）更連續4日獲得買超。

美系外資分析指出，中東衝突對記憶體供應鏈的直接衝擊相對有限，因為產業製造與封裝高度集中在亞洲，形成明顯「亞洲內循環」。真正推動行情的仍是AI需求快速擴張對產能的排擠效應。隨著HBM與高階伺服器記憶體持續吸走產能，傳統DRAM與NAND供應趨緊，現貨與合約價格同步走升，也讓市場重新聚焦記憶體產業的多頭循環。

台股 電子股 南亞科 旺宏 海力士

延伸閱讀

AI 測試需求炸裂！穎崴創5,475元漲停天價 探針卡暴走「這檔」狂噴22%

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

亞德客等4檔高價股跌破千元大關 台股剩32千金

外資賣超1,208億元寫史上新高 大賣台積電3.7萬張、狂拋這檔 ETF

相關新聞

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

京元電子（2449）今年營運可望逐季成長，日前通過眾多資本租賃計畫，以因應未來2至3年需求，法人看好，AI相關產品中期能見度更加明朗，考量近年營運快速成長，且明顯高於產業平均，同步上修獲利預估及目標價。

美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

台股10日盤中一度強彈逾1,100點，資金回流電子股帶動記憶體族群強勢反攻。南亞科（2408）盤中一度攻上漲停231元，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）跟進亮燈，廣穎（4973）、群聯（8299）、華邦電（2344）同步勁揚。不過隨著部分資金獲利了結，大盤漲點收斂至約400點左右，族群漲勢也稍有降溫，旺宏（2337）更翻黑震盪。

AI 測試需求炸裂！穎崴創5,475元漲停天價 探針卡暴走「這檔」狂噴22%

台股10日強勢反彈超過1,000點、電子股重掌盤面主導權，AI測試需求題材全面發酵，帶動探針卡概念股集體暴衝。台股股后穎崴（6515）盤中快攻漲停、改寫歷史新高價5,475元，興櫃股漢測（7856）更飆漲逾22%、衝上2,230元新天價，旺矽（6223）同步亮燈、精測（6510）大漲逾7%，中探針（6217）觸及漲停，族群強勢猛攻。

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

三星主要通路商至上（8112）9日公布去年財報，受惠於記憶體市況熱，去年第4季獲利大爆發，是去年前三季獲利總和的近兩倍，帶動去年賺進超過半個股本，而且到去年底庫存水位還大增近百億元，來到近340億元，因此今年獲利表現也備受期待。該公司今日早盤股價漲逾半根停板。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

飛捷2026年拚績增雙位數

飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。