瑞昱盤中跌逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

雖然台股10日大舉反彈，但網通晶片大廠瑞昱（2379）早盤股價跌逾半根停板。

瑞昱累計前兩月合併營收為240.59億元，年增3.7%。

瑞昱日前在法說會中針對本季營運提出展望，看到客戶端提前拉貨跡象，主要因應供應鏈不確定性而回補及建立庫存。對短期營運持審慎樂觀態度，預估上半年營運將有強勁表現，但會對庫存成本上升的潛在影響保持警惕，並密切關注終端需求，及關鍵應用領域的規格升級周期。

瑞昱也表示，由於記憶體短缺，產業將面臨顯著波動，並推高零組件價格，導致PC終端售價上漲，根據研調機構估計，今年全球PC出貨量將小幅下滑。預期市場將迅速轉向具AI功能的高價值硬體，而瑞昱接下來也會抓住相關新機會，預期今年在電視、電競與家電方面的應用產品線將呈溫和成長態勢。

同時，瑞昱提到，未來車用產品線將從乙太網路進一步擴展至 WiFi、藍牙、音訊數位訊號處理器、智慧座艙系統單晶片及顯示器解決方案等領域，支援客戶需求。

供應鏈 庫存 台股

相關新聞

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

京元電子（2449）今年營運可望逐季成長，日前通過眾多資本租賃計畫，以因應未來2至3年需求，法人看好，AI相關產品中期能見度更加明朗，考量近年營運快速成長，且明顯高於產業平均，同步上修獲利預估及目標價。

美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

台股10日盤中一度強彈逾1,100點，資金回流電子股帶動記憶體族群強勢反攻。南亞科（2408）盤中一度攻上漲停231元，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）跟進亮燈，廣穎（4973）、群聯（8299）、華邦電（2344）同步勁揚。不過隨著部分資金獲利了結，大盤漲點收斂至約400點左右，族群漲勢也稍有降溫，旺宏（2337）更翻黑震盪。

AI 測試需求炸裂！穎崴創5,475元漲停天價 探針卡暴走「這檔」狂噴22%

台股10日強勢反彈超過1,000點、電子股重掌盤面主導權，AI測試需求題材全面發酵，帶動探針卡概念股集體暴衝。台股股后穎崴（6515）盤中快攻漲停、改寫歷史新高價5,475元，興櫃股漢測（7856）更飆漲逾22%、衝上2,230元新天價，旺矽（6223）同步亮燈、精測（6510）大漲逾7%，中探針（6217）觸及漲停，族群強勢猛攻。

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

三星主要通路商至上（8112）9日公布去年財報，受惠於記憶體市況熱，去年第4季獲利大爆發，是去年前三季獲利總和的近兩倍，帶動去年賺進超過半個股本，而且到去年底庫存水位還大增近百億元，來到近340億元，因此今年獲利表現也備受期待。該公司今日早盤股價漲逾半根停板。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

飛捷2026年拚績增雙位數

飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。

