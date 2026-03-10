AI 測試需求炸裂！穎崴創5,475元漲停天價 探針卡暴走「這檔」狂噴22%

台股10日強勢反彈超過1,000點、電子股重掌盤面主導權，AI測試需求題材全面發酵，帶動探針卡概念股集體暴衝。台股股后穎崴（6515）盤中快攻漲停、改寫歷史新高價5,475元，興櫃股漢測（7856）更飆漲逾22%、衝上2,230元新天價，旺矽（6223）同步亮燈、精測（6510）大漲逾7%，中探針（6217）觸及漲停，族群強勢猛攻。

穎崴10日盤中直接攻上漲停價5475元並刷新歷史新高。公司指出，AI、HPC與ASIC客戶對高階測試座Coaxial Socket與MEMS垂直探針卡需求持續暢旺，目前產能維持滿載。雖然2月受春節工作天數影響，單月營收8.73億元、月減1.5%、年減3.8%，但仍寫下歷年同期次高，累計前2月營收17.59億元、年增11.6%。

為因應訂單爆量，穎崴除既有高雄一、二廠持續擴產外，2月也租賃高雄仁武廠區，預計3月底進機、4月逐步量產，並已通過仁武產業園區租地自建新廠案，規劃下半年動土。公司認為，2026年被視為「實體AI元年」，AI從訓練逐步邁入推論與落地應用，晶片複雜度提升將拉長測試時間，使測試介面重要性持續提升。

興櫃股漢測同樣表現驚艷，盤中大漲逾22%、改寫2230元歷史新高。漢測2月營收3.02億元、年增128.49%，成長動能主要來自工程服務與新產品業務挹注。隨著AI與HPC晶片測試產能持續擴充，客戶裝機速度加快，帶動設備安裝、製程整合與現場技術支援需求同步攀升。

值得注意的是，隨著AI加速器功耗提升至數百甚至上千瓦，晶圓測試階段容易產生局部熱點。漢測已開發整合系統以支援高功率晶片測試，提升測試可靠度，同時透過一站式工程服務，協助客戶導入先進測試設備，縮短產品達到量產良率（Time-to-Yield）與上市時間（Time-to-Market）。

除兩大焦點股外，族群其他成員同樣表現強勢。旺矽2月營收13.16億元、年增45.54%，前2月營收年增39.24%；精測2月營收4.16億元、年增8.5%，並創同期新高，公司表示HPC高速測試載板需求強勁，預期今年營收可望逐季成長，並規劃3月下旬於桃園平鎮舉行新廠動土典禮。

隨著AI與高效能運算持續推升晶片測試需求，探針卡與測試介面相關產業鏈的重要性快速提升，在基本面與產業趨勢雙重推動下，相關概念股成為資金追逐焦點。