聽新聞
0:00 / 0:00
外資調升目標 健策及日月光投控衝高逾7%
美系券商調升健策（3653）與日月光投控（3711）目標，激勵10日股價開盤後衝高逾7%。
健策開盤後更曾衝上3,450元，美系券商認為，Rubin GPUheat spreader 需求較GB300多三倍。另外也看到新增需求來自Nvidia 新一代 scale-out CPO switch ASIC（Spectrum-x and Quantum-x），由於CPO交換器晶片複雜度高於目前AI GPU/ASIC，券商預期2027、2028年成長更顯著。上修2026年每股純益（EPS）至61.8元，同步升目標。
日月光投控開盤後曾攀升到344元，美系大行觀察外溢效果推升營運表現，上修2026-2028年EPS至14.7/22.4/31.8元，給予明年16xPE評價，同步升目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。