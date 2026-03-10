快訊

外資調升目標 健策及日月光投控衝高逾7%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系券商調升健策（3653）與日月光投控（3711）目標，激勵10日股價開盤後衝高逾7%。

健策開盤後更曾衝上3,450元，美系券商認為，Rubin GPUheat spreader 需求較GB300多三倍。另外也看到新增需求來自Nvidia 新一代 scale-out CPO switch ASIC（Spectrum-x and Quantum-x），由於CPO交換器晶片複雜度高於目前AI GPU/ASIC，券商預期2027、2028年成長更顯著。上修2026年每股純益（EPS）至61.8元，同步升目標。

日月光投控開盤後曾攀升到344元，美系大行觀察外溢效果推升營運表現，上修2026-2028年EPS至14.7/22.4/31.8元，給予明年16xPE評價，同步升目標。

外資 券商 每股純益

