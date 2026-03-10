聽新聞
建通營收／2月2.29億元、年增14.42% 3月接單良好將回歸正常
建通精密（2460）公布今年2月營收為2.29億元，月減45.64%，年增14.42%，今年前兩個月營收為6.5億元，年增72.61%。
建通表示，受限於2月適逢農曆春節假期，廠區工作天數大幅減少，單月營收較上月回落，然而，營收下滑主因在於下游組裝廠與集團內部生產線天數縮減，導致傳統端子業營收下滑比例較高，由於端子產品與消費性電子、家電產業關聯緊密，受假期季節性因素波動明顯，此為產業常態。
建通說，反觀台灣特殊新型銅材廠訂單需求穩定，2月營收下滑幅度明顯有限，展現強勁抗跌性；展望後市，建通集團強調，隨著3月工作天數恢復正常，加上銅材與端子雙核心訂單及出貨將陸續回溫， 2月營收波動僅為短期季節因素，並不影響全年成長軌跡，目前3月份接單情況良好，生產排程已全面回歸正常軌道，持續樂觀看待後續營運狀態。
