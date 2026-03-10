台積電積極擴張基礎建設 外資調升目標

美系大行通路訪查，得出台積電（2330）比之前預期的更積極擴張基礎建設，券商觀察在2027年底要建造12座前端晶圓廠。券商上修明年資本支出，年增兩成至650億美元，上修明年至700億美元，同時看到資本支出轉換為營收效率加速，縮短了九個月。

另外新建無塵室建設時間，從18個月縮短至15個月。設備搬入時間由八個月縮短至六個月、新製程量產爬坡時間從16個月縮短至12個月。

3奈米產能利用率2026年就會接近100%、2奈米明、後年也會接近100%。明年CoWoS產能也上修至165k wpm。券商上修台積電2026-2028年每股純益（EPS）至94.3/116.9/139.7元，給予明年19xPE評價，同步升目標。