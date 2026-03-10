快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電積極擴張基礎建設 外資調升目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行通路訪查，得出台積電（2330）比之前預期的更積極擴張基礎建設，券商觀察在2027年底要建造12座前端晶圓廠。券商上修明年資本支出，年增兩成至650億美元，上修明年至700億美元，同時看到資本支出轉換為營收效率加速，縮短了九個月。

另外新建無塵室建設時間，從18個月縮短至15個月。設備搬入時間由八個月縮短至六個月、新製程量產爬坡時間從16個月縮短至12個月。

3奈米產能利用率2026年就會接近100%、2奈米明、後年也會接近100%。明年CoWoS產能也上修至165k wpm。券商上修台積電2026-2028年每股純益（EPS）至94.3/116.9/139.7元，給予明年19xPE評價，同步升目標。

台積電 產能利用率 晶圓廠 外資

延伸閱讀

欣銓：今年續成長 龍潭AI ASIC測試拚下半年投產

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

世界營收／2月35.79億元、月減逾一成 前兩月75.91億元年增3.36%

全球科技股基金 買氣旺 投資人逢低布局意願強勁

相關新聞

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

三星主要通路商至上（8112）9日公布去年財報，受惠於記憶體市況熱，去年第4季獲利大爆發，是去年前三季獲利總和的近兩倍，帶動去年賺進超過半個股本，而且到去年底庫存水位還大增近百億元，來到近340億元，因此今年獲利表現也備受期待。該公司今日早盤股價漲逾半根停板。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

飛捷2026年拚績增雙位數

飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。

至上犀利 2025年 EPS 5.02元

三星在台通路商至上（8112）昨（9）日公告去年第4季獲利大爆發、達17.75億元，創單季新高，單季純益是前三季總和近兩倍，主要受惠於記憶體缺貨大漲價帶來的漲價紅利，每股純益3.4元。去年賺逾半個股本，每股純益5.02元。

富世達1月 EPS 4.15元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）遭列注意股票，昨（9）日應主管機關要求，公布自結元月稅後純益2.84億元，年增225.3%，每股純益4.15元。

瑞軒營收／2月16.36億元 月減10.6%、年增7%

瑞軒（2489）9日公布今年2月合併營收為16.36億元，月減10.6%、年增7%，單月營收表現持續優於去年同期。累計今年前兩個月合併營收達34.66億元，相較去年同期32.03億元增長8.2%，整體營運呈現穩步向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。