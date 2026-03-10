快訊

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
至上董事長葛均。報系資料照
三星主要通路商至上（8112）9日公布去年財報，受惠於記憶體市況熱，去年第4季獲利大爆發，是去年前三季獲利總和的近兩倍，帶動去年賺進超過半個股本，而且到去年底庫存水位還大增近百億元，來到近340億元，因此今年獲利表現也備受期待。該公司今日早盤股價漲逾半根停板。

至上近期的營運表現受惠於記憶體價揚而吞下大補丸，去年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％，但去年第4季開始反映記憶體漲價效益，部分客戶搶先拉貨，帶動其單季業績達703.33億元，創歷史新高，今年營收表現更趨勇猛，累計前兩月合併營收為568.49億元，年增幅度達1.02倍。外界評估，該公司首季業績有望持續改寫新紀錄。

同時，在獲利方面，至上去年歸屬母公司業主淨利為26.8億元，年增43.2％，每股純益為5.02元，是相隔兩年後，再次年度賺進超過半個股本。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為17.75億元，不但與營收同步攀峰，季增2.37倍，年增率甚至高達44.5倍，而且單季獲利達去年累計前三季獲利的近兩倍，每股純益為3.4元。

展望今年，記憶體市況仍偏向樂觀，法人認為，雖然市場耳語眾多，不過至上主要供應手機、伺服器等應用的記憶體，具備穩固的原廠合作關係與客戶基礎，且正調度資源，集中火力追求持續供應DRAM與NAND Flash產品，加上根據其最新財報，該公司到去年底為止，手上庫存進一步拉高到約339億元，比去年第3季底高出近百億元，也比前一年同期高出百億元左右，在如今記憶體「有貨為王」的情況下，對於獲利可望明顯挹注，其今年獲利表現將有機會挑戰歷史高峰。

至上昨日也公告，擬配發去年度每股現金股利3.80055821元，盈餘配發率為75.7％，以該公司昨日收盤價71.5元計算，殖利率約5.3％。

