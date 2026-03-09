正文財報／2025年每股虧0.25元 每股仍配0.5元現金股利

網通廠正文（4906）董事會9日通過2025年財務報告，2025年本業獲利，但因產能移轉及匯兌損失，導致每股淨損0.25元，但董事會仍通過每股配0.5元現金股利。

正文9日下跌1.2元，收25.7元。現金殖利率1.95%。

正文2025年營收164.93億元，毛利率自2024年度11.9%成長至2025年的13.8%。在策略轉型與原物料壓力下，本業仍維持獲利5,998萬元，但因產能移轉與匯兌損失產生一次性業外支出，導致本期稅後淨損1.059億元，每股淨損0.25元。

正文表示，營收衰退主因為正處於商業模式轉型的陣痛期，原先透過設備商出貨給營運商的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的訂單需較長的開發時間，導致新舊訂單交替出現階段性落差。

不過，正文表示，原先設備商訂單毛利率較低，轉型直供有助於帶動整體獲利能力改善。因此，即便承受原物料價格急遽上漲的壓力，2025年度全年毛利率仍達到13.8%水準，顯示獲利能力大幅改善。

正文表示，去年中國大陸昆山廠大幅縮減規模，產生相關資遣費與設備減損損失，造成短期營業利益遭到稀釋，但產能移轉能為長期全球布局帶來優勢，轉至越南生產不僅有助於降低生產成本，還能有效管控地緣政治風險，提升生產韌性，在全球供應鏈去風險化之趨勢下有望爭取轉單效應。

目前正文越南三大廠區已承載八至九成產能，新竹湖口廠亦積極擴充，專注於附加價值較高之新產品線。正文表示，越南與新竹將全力支援正文進軍人工智慧（AI）及數據中心光通訊等關鍵市場。