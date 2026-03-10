快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所前進美國招商

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」雙目標。其中，引資團隊將前往紐約，上市服務團則將前往全球科技重鎮矽谷。

林修銘表示，台灣高度重視與美國市場及國際資產管理機構之合作關係。今年再度率團赴美，除深化既有交流成果外，更將持續積極推動企業來台上市與跨境商品實質合作，讓台灣市場與國際資本市場連結更緊密，為邁向亞洲資產管理中心奠定更堅實基礎。

證交所將引資團隊此際將深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展台灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

回顧2025年證交所亮點業務，為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，已成立專責推動辦公室，積極對接國際資產管理機構與市場參與者；推動「亞洲創新籌資平台」，致力推動具成長潛力的創新企業及國際企業來台掛牌；同時持續擴充ETF與多元資產商品布局，推出主動式與被動式多資產ETF，整體ETF資產規模創下歷史新高。

面對全球交易所競逐趨勢，證交所持續以「打國際盃」為核心戰略。此次再訪美國，將拜會紐約證券交易所（NYSE）及那斯達克交易所（NASDAQ），就市場制度、商品設計與跨境合作模式交流；對接當地重要機構投資人展開深度對話，強化國際法人對台股的投資信心；並安排與指數公司、資產管理公司會談，探討指數授權、跨境商品發展等合作機會，期能推動台美市場間更多雙向商品布局與資金互通。

為吸引更多優質且具創新性的國際企業來台上市，證交所繼2025年9月後再次前往美國招商，將於3月14日參與國發會SIT矽谷辦公室主辦之「2026 Taiwan Demo Day春季場」，並拜訪多家當地創投業者、上市公司轉投資與新創企業。

金融中心 資本市場 證交所

延伸閱讀

深耕高資產客戶 國泰世華銀行六度奪下「台灣最佳私人銀行」業界第一

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

期交所推廣性別平權

行政治理／證交所亞資中心執行長胡則華 打造資產管理新品牌

相關新聞

黑色星期一 台股外資大逃殺…一度跌逾2,000點

中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

國安基金信心喊話 台股相對抗跌 基本面良好

受到中東局勢與油價上漲影響，台股昨（9）日重挫，市場關注國安基金動向。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前還未規劃開臨時會，將持續密切關注國際情勢發展。他強調，與日本與南韓股市相比，台股整體表現仍相對抗跌、基本面依舊良好。

證交所前進美國招商

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」雙目標。其中，引資團隊將前往紐約，上市服務團則將前往全球科技重鎮矽谷。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。