為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」雙目標。其中，引資團隊將前往紐約，上市服務團則將前往全球科技重鎮矽谷。

林修銘表示，台灣高度重視與美國市場及國際資產管理機構之合作關係。今年再度率團赴美，除深化既有交流成果外，更將持續積極推動企業來台上市與跨境商品實質合作，讓台灣市場與國際資本市場連結更緊密，為邁向亞洲資產管理中心奠定更堅實基礎。

證交所將引資團隊此際將深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展台灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

回顧2025年證交所亮點業務，為配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，已成立專責推動辦公室，積極對接國際資產管理機構與市場參與者；推動「亞洲創新籌資平台」，致力推動具成長潛力的創新企業及國際企業來台掛牌；同時持續擴充ETF與多元資產商品布局，推出主動式與被動式多資產ETF，整體ETF資產規模創下歷史新高。

面對全球交易所競逐趨勢，證交所持續以「打國際盃」為核心戰略。此次再訪美國，將拜會紐約證券交易所（NYSE）及那斯達克交易所（NASDAQ），就市場制度、商品設計與跨境合作模式交流；對接當地重要機構投資人展開深度對話，強化國際法人對台股的投資信心；並安排與指數公司、資產管理公司會談，探討指數授權、跨境商品發展等合作機會，期能推動台美市場間更多雙向商品布局與資金互通。

為吸引更多優質且具創新性的國際企業來台上市，證交所繼2025年9月後再次前往美國招商，將於3月14日參與國發會SIT矽谷辦公室主辦之「2026 Taiwan Demo Day春季場」，並拜訪多家當地創投業者、上市公司轉投資與新創企業。