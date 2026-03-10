喬山去年 EPS 9.06元

全球商用健身器材龍頭喬山（1736）昨（9）日通過去年合併財報，合併營收543.29億元、年增13.7%，創歷史新高，稅後純益27.5億元、年增13.1%，每股稅後純益（EPS）9.06元，獲利為近19年來新高。

喬山昨日公告2月合併營收36.08億元，受惠於全球健身市場需求成長，公司商用與家用產品銷售維持成長動能，2月單月營收較去年同期成長4.6%；累計前二月合併營收74.81億元、年增9.9%，續創同期新高。

喬山去年第4季單季合併營收193.72億元，年增11.5%，在旺季效應下續創歷史單季營收新高，稅後純益17.13億元、季增164.3%、年減4.8%，單季EPS 5.65元。

回顧2025年全年營運，喬山營收持續增長，雖然受到關稅成本增加及匯率波動等因素干擾，但公司核心營運體質穩健，毛利率全年仍舊維持在50.6%，較2024年的50.8%僅減少0.2個百分點。