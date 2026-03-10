快訊

喬山去年 EPS 9.06元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球商用健身器材龍頭喬山（1736）昨（9）日通過去年合併財報，合併營收543.29億元、年增13.7%，創歷史新高，稅後純益27.5億元、年增13.1%，每股稅後純益（EPS）9.06元，獲利為近19年來新高。

喬山昨日公告2月合併營收36.08億元，受惠於全球健身市場需求成長，公司商用與家用產品銷售維持成長動能，2月單月營收較去年同期成長4.6%；累計前二月合併營收74.81億元、年增9.9%，續創同期新高。

喬山去年第4季單季合併營收193.72億元，年增11.5%，在旺季效應下續創歷史單季營收新高，稅後純益17.13億元、季增164.3%、年減4.8%，單季EPS 5.65元。

回顧2025年全年營運，喬山營收持續增長，雖然受到關稅成本增加及匯率波動等因素干擾，但公司核心營運體質穩健，毛利率全年仍舊維持在50.6%，較2024年的50.8%僅減少0.2個百分點。

愛山林營收／2025年破百億創新高 獲利大減66% 愛山林：股本變了

愛山林（2540）9日公告年報，2025年全年營收達113.04億元，再創歷史新高，連續兩年營收站上百億元大關，惟毛利率僅20.6%，較2024年33.41%大幅下滑12.8個百分點，營業利益達10.22億元、年減60.4%，稅後純益僅6.44億元、年減66.14%，每股純益為0.69元，為近八年低點。

建新營收／2月2.25億元、累計4.94億元 皆創同期次高

專業整合物流廠建新國際（8367）公布2月合併營收2.25億元，由於適逢農曆春節、228連假致使工作天數較少，2月營收較去年同期減少11%，但仍為歷年同期次高；累計前兩月合併營收4.94億元、年減約4%，亦為同期次高。

最強前兩月！彰銀大賺32.67億元 首度站上「3」字頭

彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前兩月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，累計每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

