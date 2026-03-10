快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所獲選亞太最佳ETF交易所

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦的2026 Asia Asset Management ETF Awards，獲得「亞太區年度最佳ETF交易所」（ETF Exchange of the Year in Asia-Pacific）殊榮。

此次評比標準為上市ETF檔數、資產規模、成交量等成長情形，及ETF市場效率、跨境合作、投資人參與等，證交所於市場的貢獻獲得獎項肯定。

亞洲資產管理雜誌為1995年於香港創刊的財經雜誌，主要服務亞太區資產管理業者、退休基金及機構投資者，並每年都會舉辦Best of the Best Awards評選，過往證交所曾在此獎項評選於2016年及2019年獲AAM頒贈「亞太區最佳ETF交易所」殊榮。

此次AAM為凸顯ETF的重要性，將ETF Awards獨立評選，並表彰2025年表現優秀的ETF交易所、ETF經理人、ETF研究機構等，台灣亦有多家ETF資產管理機構獲獎。

截至2025年底，證交所上市的ETF資產規模飆升至4.6兆元，2025年成交值達7.2兆元，上市ETF數量增加至205檔。從2024年底到2025年底的一年間，上市於證交所的ETF資產規模增加36%，成交值成長8%，上市ETF數量擴增18%，表現相當亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所

延伸閱讀

櫃買辦交易競賽 獎勵績優生

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

海外 ETF 人氣前十強 漲勢亮眼

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

相關新聞

台股重挫 ETF買氣紅不讓

台股昨（9）日重挫4.4%，不過投資人勇於進場，統計ETF成交量前五大都是台股ETF，其中凱基台灣TOP50（009816）爆出71.5萬張，元大台灣50以54.2萬張緊追在後，主動統一台股增長達44.8萬張、群益台灣精選高息、元大台灣50反1各成交42.6萬張、21.5萬張。

台股 ETF 買氣大噴發 昨日成交值攀升至1,175億元 創次高紀錄

中東戰火未滅，國際油價飆高引發市場對於通膨的擔憂持續升溫，台股昨（9）日大跌1,489點，跳空摜破月線支撐，吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值再度衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元，創下次高紀錄。

雙位數高息 ETF 抗震

地緣風險升溫與美國非農數據擾動市場對利率路徑的預期，全球股市波動加劇，台股昨（9）日出現急跌走勢。加權指數盤中一度大跌2,070點，寫下史上第二大盤中跌點，終場下挫1,489點，勉力守住32,000點整數關卡。法人指出，外部不確定性升高使風險偏好轉弱，資金操作由追價轉為提高防禦比重，現金流題材再度成為配置主軸。

00997A瞄準美股 23日開募

中東情勢再度升溫，美國總統川普日前強硬表態，除非伊朗無條件投降，否則美伊難以達成協議；伊朗總統則回應絕不投降。雙方強硬對峙升高市場不安，帶動原油價格飆漲，美股應聲走跌。法人認為，企業基本面仍良好，美股相關ETF可趁勢逢低布局。

證交所獲選亞太最佳ETF交易所

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦的2026 Asia Asset Management ETF Awards，獲得「亞太區年度最佳ETF交易所」（ETF Exchange of the Year in Asia-Pacific）殊榮。

這兩檔ETF將走入歷史！4月中開始換上新名字交易

臺灣證券交易所公告，玉山金控併購保德信投信後，旗下玉山投信為存續公司，因此原發行之「保德信市值動能50」ETF（009803）及「保德信全球藍籌」ETF（009810），將自4月15日起基金名稱變更，中文簡稱並變更為「玉山市值動能50」及「玉山全球藍籌100」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。