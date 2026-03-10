快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者胡經周／攝影
受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,592口至2,052口，其中外資淨空單增加1,532口至40,462口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少701口至3,314口。

其中，外資現貨賣超逾千億元、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權OI增量大於賣權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方表態。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略微悲觀，周選悲觀態勢，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股呈現小型頭部，目前在9日空方缺口不過下，短線反彈可以保守看待。

元富期貨認為，受到地緣政治風險升溫的影響，台指期9日跳空開低將近2,000點，盤中跌點一度超過2,500點，不過陸續有逢低買盤敲進，終場指數以十字紅K棒作收；目前指數跌破月線，上檔仍有不小的賣壓需要時間消化，尚未出現止跌訊號，短線可能進一步回測季線尋求支撐。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，3月第二周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在39,000點，月賣權最大OI落在29,500點。外資台指期買權淨金額2.05億元、賣權淨金額3.43億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股技術面上，逐漸逼近季線位置。季線在目前的市場結構中成為極為關鍵的中期支撐觀察點，若無法做有效支撐，則需要開始提高對中期修正周期的警覺，而台股將有可能跌破30,000點。

三大法人 國際油價 外資

就市論勢／半導體族群 分批布局

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

全家2月合併營收年增14.2% 寫同期新高

全家（5903）昨（9）日公布2月合併營收88.1億元，年增14.2％，創同期新高，累計今年前兩個月營收為181.8億元，年增9.7％。

富強鑫2月合併營收年增8.9% 優化產品

富強鑫（6603）昨（9）日公布2月合併營收為2.69億元，年增8.9%；累計今年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.9%。該公司目前在手訂單能見度已延伸至今年第3季，整體營運可期。

