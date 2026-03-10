法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

若衝突進一步延燒至六個月，則供給中斷可能演變為結構性風險，即使OPEC+與美國頁岩油陸續增產，仍需時間才能緩解供需壓力。

值得注意的是，若國際能源署（IEA）協調聯合釋放約3億至4億桶戰略儲備，且迅速執行，短期內可向市場注入可觀的額外供給量，有助於壓低投機性多頭部位與抑制極端價格波動。然而，釋儲本質上屬於短期「緩衝」工具，若戰事拖延較久，其對基本面供給缺口的影響將逐步遞減，且各國戰略儲備本身亦有容量與時程限制，難以長期支撐價格。

此時，台灣企業與投資人可善用臺灣期貨交易所掛牌的「布蘭特原油期貨」（BRF）進行交易或避險。該契約以新臺幣計價、每口200桶，採現金交割，並提供日盤與夜盤交易時段，能即時反映國際油價動態。透過BRF建立多頭或空頭部位，企業可鎖定未來採購成本或對沖庫存風險，一般投資人亦可在此波動周期中捕捉趨勢性交易機會，但需留意保證金追繳與高槓桿風險，量力操作以適度管理風險。（統一期貨提供）

