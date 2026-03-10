快訊

原油期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
原油開採示意圖。路透
法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

若衝突進一步延燒至六個月，則供給中斷可能演變為結構性風險，即使OPEC+與美國頁岩油陸續增產，仍需時間才能緩解供需壓力。

值得注意的是，若國際能源署（IEA）協調聯合釋放約3億至4億桶戰略儲備，且迅速執行，短期內可向市場注入可觀的額外供給量，有助於壓低投機性多頭部位與抑制極端價格波動。然而，釋儲本質上屬於短期「緩衝」工具，若戰事拖延較久，其對基本面供給缺口的影響將逐步遞減，且各國戰略儲備本身亦有容量與時程限制，難以長期支撐價格。

此時，台灣企業與投資人可善用臺灣期貨交易所掛牌的「布蘭特原油期貨」（BRF）進行交易或避險。該契約以新臺幣計價、每口200桶，採現金交割，並提供日盤與夜盤交易時段，能即時反映國際油價動態。透過BRF建立多頭或空頭部位，企業可鎖定未來採購成本或對沖庫存風險，一般投資人亦可在此波動周期中捕捉趨勢性交易機會，但需留意保證金追繳與高槓桿風險，量力操作以適度管理風險。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

投資人 荷莫茲海峽 風險

就市論勢／半導體族群 分批布局

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

全家2月合併營收年增14.2% 寫同期新高

全家（5903）昨（9）日公布2月合併營收88.1億元，年增14.2％，創同期新高，累計今年前兩個月營收為181.8億元，年增9.7％。

富強鑫2月合併營收年增8.9% 優化產品

富強鑫（6603）昨（9）日公布2月合併營收為2.69億元，年增8.9%；累計今年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.9%。該公司目前在手訂單能見度已延伸至今年第3季，整體營運可期。

