期元大石油 兩檔夯
美伊戰爭愈演愈烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，國際油價強勢衝高，昨（9）日盤中一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。
美伊戰爭開打後，情勢朝法人最擔憂的方向發展。由於伊朗封鎖荷莫茲海峽，法人估全球每日面臨逾1,400萬桶石油缺口。若供應中斷五周，法人估油價每桶將上看130美元。
隨市場恐慌情緒直線飆升，激勵國際油價強勢上揚，昨日盤中布蘭特原油每桶一度衝上119.46美元，激勵期元大S&P石油勁揚大漲。權證發行商建議，可挑選價內外10%內、距到期日一年左右的長天期認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
