期元大石油 兩檔夯

經濟日報／ 記者魏興中整理

美伊戰爭愈演愈烈，在伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽後，國際油價強勢衝高，昨（9）日盤中一度逼近每桶120美元，激勵期元大S&P石油（00642U）勁揚33%、收27.95元，表現相當亮眼突出。

美伊戰爭開打後，情勢朝法人最擔憂的方向發展。由於伊朗封鎖荷莫茲海峽，法人估全球每日面臨逾1,400萬桶石油缺口。若供應中斷五周，法人估油價每桶將上看130美元。

隨市場恐慌情緒直線飆升，激勵國際油價強勢上揚，昨日盤中布蘭特原油每桶一度衝上119.46美元，激勵期元大S&P石油勁揚大漲。權證發行商建議，可挑選價內外10%內、距到期日一年左右的長天期認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

就市論勢／半導體族群 分批布局

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

全家2月合併營收年增14.2% 寫同期新高

全家（5903）昨（9）日公布2月合併營收88.1億元，年增14.2％，創同期新高，累計今年前兩個月營收為181.8億元，年增9.7％。

富強鑫2月合併營收年增8.9% 優化產品

富強鑫（6603）昨（9）日公布2月合併營收為2.69億元，年增8.9%；累計今年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.9%。該公司目前在手訂單能見度已延伸至今年第3季，整體營運可期。

