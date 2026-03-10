快訊

欣興、定穎 四檔有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（9）日在美伊衝突升溫，開盤即跌逾2,000點，法人表示，回歸基本面來看，PCB族群中，ABF載板大廠欣興（3037）具漲價題材，定穎投控（3715）也切入伺服器用板，後市營運看好。

欣興2月營收年增16.2%，優於市場預期。法人分析，欣興將延續去年第4季的營運動能，持續出貨美系GPU客戶產品，加上欣興也是大型雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片（ASIC）載板的主要供應商之一，預估仍將有季增表現。

隨著AI晶片持續朝大尺寸與高層數升級，預期高階ABF載板需求將進一步成長。在生產線稼動率維持滿載、且上游原物料短缺短期仍未緩解，預估載板價格上調趨勢預期將延續。

法人表示，受惠AI相關需求持續暢旺，欣興光復一廠將調整ABF及BT載板產能，ABF載板可望增加40%產能，資源更集中在高階、高毛利率的產品。

定穎投控則以傳統多層板與HDI為主，汽車相關除傳統車板，也布局EV電動車、高階ADAS產品等；在AI伺服器、大型資料中心市場，定穎具備高階HDI及高層板製造，鎖定HDI、高階製程，也朝向高速傳輸、雲端運算產品開發。法人分析，自駕車系統整合涵蓋高速傳輸介面、高速運算晶片、資料存儲系統、影像處理與感測資料蒐集等，汽車電子占整車成本也持續攀高，有利車用PCB板業者營運，因此定穎持續朝向車用HDI持續開發。

法人分析，除了車用電子需求帶動，定穎也已切入AI伺服器用板，帶動評價提升。投資人若看好欣興、定穎投控後續表現，可以買進價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，小金搏大利。

就市論勢／半導體族群 分批布局

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

全家2月合併營收年增14.2% 寫同期新高

全家（5903）昨（9）日公布2月合併營收88.1億元，年增14.2％，創同期新高，累計今年前兩個月營收為181.8億元，年增9.7％。

富強鑫2月合併營收年增8.9% 優化產品

富強鑫（6603）昨（9）日公布2月合併營收為2.69億元，年增8.9%；累計今年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.9%。該公司目前在手訂單能見度已延伸至今年第3季，整體營運可期。

