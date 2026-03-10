國喬帶勁 押逾兩個月

近來國際油價隨伊朗封鎖荷莫茲海峽而跳空勁揚，重挫全球資本市場，台股昨（9）日也大跌千餘點，盤面個股一片慘綠，不過與石油相關的個股則紛紛逆勢走強，其中台塑化（6505）亮燈漲停、國喬（1312）也一度衝高，是盤面上的少數亮點。

美伊戰爭雙方擴大攻擊範圍，除伊朗正式封鎖荷莫茲海峽外，美方則大規模攻擊伊朗儲油槽，加上各中東產油國紛紛宣布減產，使得全球石油供給情勢瞬間惡化，激勵布蘭特原油每桶一度衝上近120元，為近四年來最高。

事實上，隨國際油價爆衝，市場擔憂將影響經濟表現，進而衝擊股市。如外資大摩認為，若地緣政治緊張情勢持續，將提高亞洲總體經濟前景的下行風險，油價每上漲10美元，將使亞洲GDP成長直接下滑20–30個基點。

儘管油價上漲不利經濟表現，不過法人評估包括部分塑化產業及終端油品業者，將因低價庫存、以及利差擴大而受惠，因而激勵近來塑化族群普遍強勢，昨日台塑化亮燈漲停、國喬盤中也一度大漲9%，吸引市場側目。

台塑化股價之所以強勢，法人指出，主要在於國際油價強勢噴漲，終端油品價格迅速上調，使得煉油利差擴大，加上台塑化主要油源來自中東，運輸期約三個月，享有不少低價庫存，因而吸引多頭資金轉進避險，拉動股價強勢表態。國喬為台灣主要苯乙烯（SM）與ABS樹脂大廠。

權證發行商建議，看好國喬、台塑化等後市股價表現的投資人，可挑選價內外25%內、剩餘天數超過二個月等條件為主。