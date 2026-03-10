快訊

就市論勢／半導體族群 分批布局

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電（2330）、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

儘管最近中東戰火持續動盪，戰爭不確定性也打擊股市投資人信心，但台灣半導體類股持續扮演創新與技術主宰地位。隨股市回檔後，企業股價折讓下的估值極具中長期投資吸引力，同時，搭配台灣半導體企業的強勁盈利動力，台股歷經這波修正後，反而提供布局台灣半導體績優好股票的投資良機。

投資建議

台灣半導體類股將進入AI硬體紅利，迎來實體AI、代理AI的新趨勢成長動力，除晶圓代工外，先進製程、記憶體、封測等也將多峰並進，帶動2026年台灣半導體股基本面仍舊萬里無雲，雖然台股遭遇中東戰爭情勢衝擊，可視為市場投資噪音，透過分批布局或定期定額投資半導體股，中長期績效值得期待。

資本支出 台積電 半導體

