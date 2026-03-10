富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

富喬、金居2月業績亮眼，惟昨日股價受大盤重挫影響，並未與基本面同步起舞，金居更重挫至跌停價232.5元收市，下跌25.5元；富喬則下跌8.9元，以97.1元作收。

因應市場需求強勁，富喬董事會日前通過投資富喬工業（泰國）31億元，於當地設立玻纖布廠，預計2027年第3季量產。

富喬董事長張元賓表示，因應全球AI市場持續發展，以及PCB供應鏈在泰國布局日趨完整，富喬決定擴大泰國廠投資，深化與銅箔基板（CCL）和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。

金居方面，公司先前預告，HVLP3材料應用在AI伺服器，隨著終端客戶新伺服器平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為2026年主流規格，也會是該公司的成長動能。