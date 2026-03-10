中電超額配發0.8元股息

台灣景氣仍維持擴張，不論在經濟成長率、企業資本支出、與企業獲利表現，均呈現強勁的成長動能，對於國內半導體產業創造相對有利的經營環境，不僅協助台灣半導體供應鏈穩坐全球AI基礎建設的製造樞紐，也是新興科技與未來AI開創技術革命的首波受惠族群。不少重量級個股包括台積電、聯發科、日月光等，置身於AI價值鏈的前沿領域，台灣半導體企業獲利成長前景依舊亮眼。

2026-03-10 01:07