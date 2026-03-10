和潤規劃投資泰國、大馬

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

和潤表示，在柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」於2025年12月完成持股提升至66%，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務；同時，推動泰國市場布局，計畫在泰國進行投資。和潤也與馬來西亞當地企業接洽，下一步計畫在馬來西亞進行轉投資，和潤持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效，挹注集團新成長動能。

和潤表示，2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。

展望2026年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升收益。