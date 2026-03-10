聽新聞
飛捷2026年拚績增雙位數
飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。
飛捷總經理徐嘉宏表示，目前觀察到部分上游零組件仍存在結構性供給偏緊與價格波動的情況，但整體而言，對飛捷接單與出貨節奏尚未造成明顯影響；在成本面，相關影響仍在可控範圍，公司將持續透過供應鏈與定價機制降低波動風險。
針對原物料與關鍵零組件成本變動，飛捷將採取較為動態的定價與報價策略，在市場接受度下適度反映成本。今年3月將調整價格，預期之後以季度調整報價。
