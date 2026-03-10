聽新聞
至上犀利 2025年 EPS 5.02元
三星在台通路商至上（8112）昨（9）日公告去年第4季獲利大爆發、達17.75億元，創單季新高，單季純益是前三季總和近兩倍，主要受惠於記憶體缺貨大漲價帶來的漲價紅利，每股純益3.4元。去年賺逾半個股本，每股純益5.02元。
至上昨日並公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利3.80055821元，盈餘配發率為75.7％，以昨日收盤價71.5元計算，殖利率約5.3％。
法人看好，隨著記憶體市況持續發燒，價格漲勢延續，至上今年營收、獲利持續看俏，全年獲利有機會挑戰歷史高峰。
至上是「台灣最純的三星記憶體概念股」，去年合併營收2,265.28億元，年減4.4％，但去年第4季開始反映記憶體漲價效益，部分客戶搶先拉貨，帶動單季業績衝上703.33億元，創新高。
至上今年營收表現更趨勇猛，前二月合併營收為568.49億元，年增1.02倍。外界評估，該公司首季業績有望持續改寫新紀錄。去年第4季歸屬母公司業主淨利17.75億元，單季獲利是去年前三季獲利總和近兩倍。
