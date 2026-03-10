至上犀利 2025年 EPS 5.02元

飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。

