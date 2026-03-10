快訊

至上犀利 2025年 EPS 5.02元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

三星在台通路商至上（8112）昨（9）日公告去年第4季獲利大爆發、達17.75億元，創單季新高，單季純益是前三季總和近兩倍，主要受惠於記憶體缺貨大漲價帶來的漲價紅利，每股純益3.4元。去年賺逾半個股本，每股純益5.02元。

至上昨日並公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利3.80055821元，盈餘配發率為75.7％，以昨日收盤價71.5元計算，殖利率約5.3％。

法人看好，隨著記憶體市況持續發燒，價格漲勢延續，至上今年營收、獲利持續看俏，全年獲利有機會挑戰歷史高峰。

至上是「台灣最純的三星記憶體概念股」，去年合併營收2,265.28億元，年減4.4％，但去年第4季開始反映記憶體漲價效益，部分客戶搶先拉貨，帶動單季業績衝上703.33億元，創新高。

至上今年營收表現更趨勇猛，前二月合併營收為568.49億元，年增1.02倍。外界評估，該公司首季業績有望持續改寫新紀錄。去年第4季歸屬母公司業主淨利17.75億元，單季獲利是去年前三季獲利總和近兩倍。

業績 現金股利 三星

相關新聞

東訊打虧損 減資逾45%

網通廠東訊（2321）昨（9）日公告，董事會通過減資45.312174%，藉以彌補虧損，減資後股本降至1.66億元，並將辦理私募，最多發行750萬股私募新股。

飛捷2026年拚績增雙位數

飛捷（6206）2026年展望樂觀，董事長林大成昨（9）日指出，預估今年營收將年增雙位數百分比，獲利也將優於去年。即便今年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素存在，飛捷已備好足夠記憶體庫存，以因應相關風險。

富世達1月 EPS 4.15元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）遭列注意股票，昨（9）日應主管機關要求，公布自結元月稅後純益2.84億元，年增225.3%，每股純益4.15元。

瑞軒營收／2月16.36億元 月減10.6%、年增7%

瑞軒（2489）9日公布今年2月合併營收為16.36億元，月減10.6%、年增7%，單月營收表現持續優於去年同期。累計今年前兩個月合併營收達34.66億元，相較去年同期32.03億元增長8.2%，整體營運呈現穩步向上。

正文財報／2025年每股虧0.25元 每股仍配0.5元現金股利

網通廠正文（4906）董事會9日通過2025年財務報告，2025年本業獲利，但因產能移轉及匯兌損失，導致每股淨損0.25元，但董事會仍通過每股配0.5元現金股利。

