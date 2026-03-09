矽格財報／2025年獲利29.55億元 每股賺6.14元

IC封測業者矽格（6257）9日通過2025年財務報表，全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%，稅後純益29.55億元，較2024年同期增加近7%，每股純益6.14元。

董事會同時決議2025年度盈餘分派，擬每股配發4.2元，發放方式為盈餘配發現金每股2.7元，資本公積配發現金每股1.5元，配發率為近七成。

矽格表示，2025年合併營收達到歷史新高，營業毛利、營業利益及本期淨利皆較2024年成長，2026年已規劃多項的資本支出，包括竹東中興三廠總樓板面積達36,340平方公尺的高科技廠房建置，以及新購買的湖口二廠下半年加入生產外。

投資方向仍鎖定AI、ASIC、光通訊晶片、高速運算晶片（HPC）、手機晶片及網通晶片，矽格強調，隨著設備陸續到位，將快速且精準的滿足客戶長期成長需求。