至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

通路商至上（8112）9日公布2025年財報，在第4季本業獲利明顯跳升帶動下，單季獲利大幅走強，全年歸屬母公司業主稅後純益攀上26.81億元、每股純益5.02元。董事會同步通過股利分派案，普通股每股擬配發現金股利3.8元；若以今日收盤價71.5元換算，現金殖利率約5.3%。

就單季表現來看，至上2025年第4季合併營收703.33億元，季增31.4%、年增38.8%；毛利率4.6%，季增2個百分點、年增2.3個百分點；營益率3.7%，季增2.1個百分點、年增3.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益17.75億元，季增237.9%、年增4,455%，單季每股純益3.4元，反映第4季獲利動能明顯升溫。

全年方面，至上2025年合併營收2,265.3億元，年減4.4%；毛利率3.3%，年增0.2個百分點；營益率2.3%，年增0.2個百分點；歸屬母公司業主稅後純益26.81億元，年增43.3%，每股純益5.02元。整體來看，雖然全年營收較前一年度下滑，但獲利能力仍較去年改善，帶動全年純益維持成長。

股利方面，至上董事會決議配發普通股現金股利每股3.8元，現金股利總額19.85億元；此外，特別股每股擬配發現金股利2.025元，現金股利總額6,075萬元。若以普通股今日收盤價71.5元計算，普通股現金殖利率約5.3%。

財報 營收 每股純益

相關新聞

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格是「這物」

晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品出爐，今年股東會紀念品延續可愛、療癒風格，是史努比口袋保溫瓶，預期將受小股東喜愛。據悉，聯電目前股東數超過74萬人。

台積電鉅額交易出現漲停價！換算指數竟有2,000點空間 兩指標率先反彈

台股要反彈了嗎？加權指數9日創下歷史第三大跌點1,489點，台積電（2330）跟著跳空下墜往季線崩跌，終場下跌4.23％或80元至1,810元。然而，盤後鉅額交易驚見9日現貨的漲停價2,075元，相較於現貨溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡、回歸亮麗的基本面，重返34,100以上關卡，值得進一步觀察。

矽格財報／2025年獲利29.55億元 每股賺6.14元

IC封測業者矽格（6257）9日通過2025年財務報表，全年合併營業收入195.9億元，較2024年同期增加近8%，稅後純益29.55億元，較2024年同期增加近7%，每股純益6.14元。

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

大東電（1623）9日公告，2025年稅後純益8.16億元，年增11.44％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.61元。董事會通過，配發每股現金股利8元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約4.1％。

至上財報／2025年第4季獲利大贏前三季總和 全年每股賺5.02元

三星主要通路商至上（8112）近期的營運表現受惠於記憶體價揚而吞下大補丸，9日公告去年財報，每股純益達5.02元，其中2025年第4季每股純益高達3.4元，單季獲利超過前三季。法人預期，該公司今年業績仍有機會持續受惠於熱絡的記憶體市況。

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

中興電（1513）9日公告，2月營收18.79億元，年減12.81%；累計2026年前兩月營收40.12億元，年減1.75%。中興電由於今年2月逢春節、連假，因此營收較去年同期減少，不過電力設備需求大，未來營運仍相當穩健。

