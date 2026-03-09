至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

台股要反彈了嗎？加權指數9日創下歷史第三大跌點1,489點，台積電（2330）跟著跳空下墜往季線崩跌，終場下跌4.23％或80元至1,810元。然而，盤後鉅額交易驚見9日現貨的漲停價2,075元，相較於現貨溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡、回歸亮麗的基本面，重返34,100以上關卡，值得進一步觀察。

2026-03-09 18:39