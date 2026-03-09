聽新聞
至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%
通路商至上（8112）9日公布2025年財報，在第4季本業獲利明顯跳升帶動下，單季獲利大幅走強，全年歸屬母公司業主稅後純益攀上26.81億元、每股純益5.02元。董事會同步通過股利分派案，普通股每股擬配發現金股利3.8元；若以今日收盤價71.5元換算，現金殖利率約5.3%。
就單季表現來看，至上2025年第4季合併營收703.33億元，季增31.4%、年增38.8%；毛利率4.6%，季增2個百分點、年增2.3個百分點；營益率3.7%，季增2.1個百分點、年增3.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益17.75億元，季增237.9%、年增4,455%，單季每股純益3.4元，反映第4季獲利動能明顯升溫。
全年方面，至上2025年合併營收2,265.3億元，年減4.4%；毛利率3.3%，年增0.2個百分點；營益率2.3%，年增0.2個百分點；歸屬母公司業主稅後純益26.81億元，年增43.3%，每股純益5.02元。整體來看，雖然全年營收較前一年度下滑，但獲利能力仍較去年改善，帶動全年純益維持成長。
股利方面，至上董事會決議配發普通股現金股利每股3.8元，現金股利總額19.85億元；此外，特別股每股擬配發現金股利2.025元，現金股利總額6,075萬元。若以普通股今日收盤價71.5元計算，普通股現金殖利率約5.3%。
