大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

大東電（1623）9日公告，2025年稅後純益8.16億元，年增11.44％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.61元。董事會通過，配發每股現金股利8元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約4.1％。

大東電表示，受惠於台電強韌電網、半導體級AI電力需求擴張，毛利率由上年度18％提升至19％，營業費用年增56.33％，主要是公司積極投入新產品開發以及上市所衍生的費用所致，雖然營業費用增加，但隨著營收規模擴增，獲利再創史上新高，展現公司強勁的基本面。

大東電同步公告，大東電2月營收6.02億元，年增14.37％，創同期新高；累計前兩月營收12.15億元，年增15％，其中，345kV電纜占2月營收比重接近四成，特高壓包括345kV、161kV以及69kV合計占比超過五成以上，有助於提升整體毛利率表現。

展望未來，大東電表示，今年持續因半導體擴建及AI導致電力需求大增，台電2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩，平均一年新增100萬瓩，是過去10年平均用電量2～2.5倍，且AI資料中心、半導體產業用電量大，因此，台電必須面臨所有電源開發進行系統性檢討，勢必釋出更多電纜標案，以滿足供電需求，在整體市場需求強勁，維持今年樂觀出貨展望，營收以雙位數成長為目標，全年營運再拚高峰。